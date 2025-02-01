На Полтавщине неизвестный застрелил военного из ТЦК и скрылся с мобилизованным: детали

Нападение произошло во время сопровождения военнообязанных

В Полтавской области напали на сотрудника ТЦК — в солдата выстрелили на заправке. 1 февраля во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в Пирятине неизвестный атаковал военнослужащего.

В Сухопутных войсках сообщили, что нападавший был одет в серую балаклаву и пиксельные штаны. Угрожая охотничьим ружьем, он требовал от военного отдать оружие. После отказа преступник открыл огонь, смертельно ранив солдата. Злоумышленник завладел автоматом погибшего и скрылся с места преступления вместе с одним из военнообязанных.

На месте происшествия работают правоохранители, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена". "Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением", — говорится в сообщении и требуется наказание для виновных.

Конфликты с ТЦК в последнее время не редкость, однако раньше не было вооруженных нападений на представителей терцентров комплектования. Общественность призывают сообщать, если есть информация о нападающем.

На Полтавщине первого февраля Россия атаковала многоэтажку в областном центре. Сейчас идет разбор завалов, уже есть жертвы.