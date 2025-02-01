На Полтавщині невідомий застрелив військового з ТЦК і втік з мобілізованим: деталі

Напад стався під час супроводу військовозобов'язаних

На Полтавщині напали на співробітника ТЦК — в солдата вистрілили на заправці. 1 лютого під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру у Пирятині невідомий атакував військовослужбовця.

У Сухопутних військах повідомили, що нападник був одягнений у сіру балаклаву та піксельні штани. Погрожуючи мисливською рушницею, він вимагав від військового віддати зброю. Після відмови злочинець відкрив вогонь, смертельно поранивши солдата. Зловмисник заволодів автоматом загиблого та втік із місця злочину разом із одним із військовозобов'язаних.

На місці події працюють правоохоронці, проводяться оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області введено спеціальну операцію "Сирена". " Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином", — йдеться в повідомленні та вимагається покарання для винних.

Конфлікти з ТЦК останнім часом не рідкість, однак раніше не було збройних нападів на представників терцентрів комплектування. Громадськість закликають повідомляти, якщо є інформація про нападника.

На Полтавщині першого лютого Росія атакувала багатоповерхівку в обласному центрі. наразі триває розбір завалів, вже є жертви.