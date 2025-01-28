Сотрудник ТЦК и полицейский пришли на шиномонтаж проверить документы, но получили отпор

Фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

В одном из районов Ивано-Франковска сотрудники шиномонтажа "TopShyna" начали препятствовать выполнению служебных обязанностей вотруднику ТЦК и полицейскому, которые пришли на СТО с целью уточнения учетных данных. Мужчины вели себя агрессивно и провоцировали конфликт.

Дело о препятствование законной деятельности работника полиции и сотрудника ТЦК было рассмотрено в суде. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, сотрудник ТЦК и младший сержант полиции во время проверки военно-учетных документов зашли на территорию шиномонтажа "TopShyna". Там они заметили группу мужчин, которые стояли возле автомобиля.

На просьбу предъявить свои документы фигуранты дела отреагировали агрессивно — они начали оскорблять пришедших, руками выталкивать их из шиномонтажа "TopShyna" и прилегающей территории, угрожая физической расправой.

Один из участников инцидента решил пойти на сделку со следствием — он вину в содеянном признал полностью и подтвердил обстоятельства совершенного им уголовного преступления. В содеянном искренне раскаялся и просил суд утвердить заключенное соглашение о признании виновности.

Суд учел все обстоятельства дела и постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. При этом мужчину освободили от отбывания основного наказания и установили ему испытательный срок продолжительностью 2 года.

Ему необходимо будет периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом.

Напомним, во Львове произошел очередной конфликт между гражданскими и сотрудниками ТЦК. Во Львовском ТЦК и СП говорят, что военнообязанный отказался предоставлять документы, а затем ударил одного из военнослужащих локтем в лицо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре мужчина во время проверки документов напал на полицейского и ранил его ножом. Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.