ТЦК оштрафовал мэра Дрогобыча за "срыв мобилизации". Что ответил боевой офицер

Городской глава возмущен этой ситуацией

Мэр города Дрогобыч Львовской области Тарас Кучма был оштрафован на 34 тысячи гривен якобы за невыполнение мобилизационного плана. В полицию был направлен соответствующее письмо, согласно которому городского голову должны были задержать и доставить в ТЦК. Мэра такая ситуация возмутила.

Об этом Тарас Кучма рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, городских глав ряда городов на Львовщине 22 января вызвали в ТЦК. Однако сам Кучма в тот день не явился, поскольку помимо всех организационных вопросов у него также была встреча погибшего героя.

— И я без задней мысли подумал, что приду в любое другое время, когда нужно будет. Затем выяснилось, что это были вызовы для того, чтобы нам вручить протоколы. На 34 тысячи нас штрафовали за невыполнение мобилизационного задания. Ну, полный бред. А уже на следующий день меня возмутило другое, что было письмо, направленное в полицию. И все полицейские смеялись, некоторые просто были в шоке, чтобы меня доставить в ТЦК в принудительном порядке, — рассказал мэр.

Кучма отметил, что ситуация выглядела бы смешно — если бы офицера доставляли в ТЦК. По его словам, делать этого никто не собирался. Однако его возмутил факт того, что в нашем государстве могут заставлять доставить в ТЦК главу города. Тем более, как подчеркнул 59-летний Кучма, он является боевым офицером и этим самым была задета его честь.

— Естественно я, когда увидел это письмо, показал в правлении Ассоциации городов. Потому что считаю, что это недопустимо, это просто провал, вакханалия. Соответственно все правление, все главы городов просто были в шоке от такого, — говорит собеседник.

Вскоре Кучма явился в ТЦК, где ему вручили протокол, согласно которому ему необходимо уплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

— Я считал, что это неправильно. Каким образом мы (представители городских властей. — Ред.) можем доставлять людей [в ТЦК] и на базе каких данных ТЦК это делают (выписывают штраф на 34 тыс. грн. — Ред.)? Я очень серьезно к этому отношусь. Потому что, если даже есть какие-то мобилизационные задачи, то они должны опираться на какие-то данные, на нужды [ВСУ] и так далее, — продолжил мэр.

Кучма рассказал, что служил в 2014-2015 годах в батальоне им. Кульчицкого, который участвовал в АТО на Донбассе.

— Как только Национальная гвардия мне говорит, я иду и выполняю, я же военный человек, — сказал собеседник.

Протокол о штрафе мэр Дрогобыча назвал "абсурдным" и добавил, что такие ситуации стали возможны из-за отсутствия четкого распределения задач и полномочий районной военной администрации.

— Откуда она берет эти мобилизационные задачи? Я до сих пор на всех форумах спрашиваю, кто такие военные районные администрации, какая их функция? Кто мне это объяснит? Никто, — говорит городской голова.

На замечание о том, что оповещением о мобилизационных мероприятиях должны заниматься представители ТЦК, Кучма объяснил, что эти функции уже больше года выполняют работники мэрии Дрогобыча. В ней создан специальный отдел, сотрудники которого ходят по улицам и вручают повестки. По его словам, это гражданские лица, чиновники, которые не имеют полномочий доставлять военнообязанных в ТЦК.

— Я говорю: мы что, за уши должны тянуть? Ну, как они себе представляют, как доставить мы можем? Нам даже дверь не всегда открывают. Мы писали, что не можем (вручать повестки. — Ред.), потому что иногда бывают очень агрессивные люди. Иногда бросаются. У меня работают бывшие военные. То есть, мы посылаем тех, кто пришел с войны. Они все служили, все ранены, все у меня боевые, очень хорошие… Просто по состоянию здоровья, по семейному положению работают у меня в раде. И они выполняют эти обязанности, — добавил Кучма.

Мэр также рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения РФ прибыл в свою воинскую часть, однако там ему сказали только одно — что он должен быть на своем месте, на которое его избрал народ. То есть, в горсовете Дрогобыча.

— Для меня самое главное — чтобы здесь была вода, тепло, питание, чтобы дети в школу могли ходить. Чтобы нормально было. И чтобы мы могли оказывать медицинскую помощь всем. Это мои задачи. Я их стараюсь выполнять и работать на экономику, позволяющую содержать бойцов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Светловодский горрайонный суд Кировоградской области рассмотрел дело местного жителя, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации. Его наказали условным сроком.