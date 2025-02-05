Почему отсрочка от мобилизации не отображается в "Резерв+"

Замминистра обороны рассказала, куда обращаться в таких случаях

Украинцы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда информация об отсрочке от мобилизации, указанная в бумажных документах, не появляется в мобильном приложении "Резерв+". Причина этого — отсутствие соответствующих данных в Едином реестре призывников "Оберег".

Об этом во время телемарафона рассказывала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, "Резерв+" синхронизируется с реестром "Оберег" и отображает только те сведения, которые были внесены операторами территориальных центров комплектования (ТЦК).

Если у вас есть бумажный документ об отсрочке, но его статус не появляется в приложении, необходимо обратиться в службу поддержки ТЦК для внесения информации в реестр.

Новые возможности в "Резерв+"

Черногоренко также отметила, что отдельные типы отсрочек можно получить непосредственно через приложение без необходимости обращения в ТЦК. К примеру, для многодетных родителей.

"Как только вы заказываете такую отсрочку, система проверяет данные в соответствующих реестрах, в частности в Государственном реестре актов гражданского состояния, который ведет Министерство юстиции. Если все подтверждено, информация сразу передается в "Оберег" и через несколько секунд становится доступной в "Резерв+". Мы добавили третий тип онлайн-отсрочек — для многодетных родителей, у которых трое или более несовершеннолетних детей в одном браке", — рассказала замминистра.

Как активировать отсрочку через "Резерв+"

Для использования отсрочки требуется:

Авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+". Загрузить свой военно-учетный документ. Подать запрос через соответствующий пункт меню.

"После нескольких кликов и немного ожидания статус отсрочки автоматически появится в вашем военно-учетном документе", — отметила Черногоренко.

Представительница Минобороны подчеркнула, что эта система позволяет упростить и ускорить процесс оформления отсрочек, но одновременно требует синхронизации с другими государственными реестрами, чтобы все данные были актуальны.

Украинцам, которые имеют проблемы с отражением отсрочки в "Резерв+", советуют обращаться в ТЦК для уточнения информации или подавать запросы через приложение для проверки данных в реестрах.

Ранее "Телеграф" писал, кто и как может оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Запуск онлайн-отсрочек позволит военнообязанным решать свои вопросы без бумажных проволочек и очередей.