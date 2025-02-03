Некоторые даже до конца войны. На сколько дают отсрочку от мобилизации в 2025 году

Некоторым автоматически будет продлена отсрочка

В Украине продолжается мобилизация, согласно которой военнообязанные мужчины могут получить повестку и быть призванными на службу. В то же время, отдельные категории граждан имеют право на отсрочку.

Юридическая компания "INSEININ" объяснила ключевые изменения в порядке ее предоставления. Кабинет Министров Украины принял постановление №1558, которое вносит изменения в порядок получения отсрочки, в частности, уточнены сроки, на которые она может предоставляться.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется на время действия обосновывающих ее оснований, но не дольше, чем установленный Указом президента срок проведения мобилизации . Это означает, что максимальный срок отсрочки составляет три месяца, поскольку военное положение продлевается каждые три месяца.

Автоматическое продление отсрочки

Одним из ключевых новшеств стало внедрение механизма автоматического продления отсрочки. Если законные основания для ее получения остаются в силе, она продлевается на весь период действия продления военного положения.

Если же срок действия оснований для отсрочки меньше срока военного положения, она предоставляется только на период, определенный этими обстоятельствами.

"Например, лицам с инвалидностью отсрочка будет предоставляться максимум до конца действия Указа о продлении военного положения или истечении срока действия заключения МСЭК или выписки из решения экспертной команды", — объясняют юристы.

Относительно студентов, аспирантов и докторантов – они получают справку об отсрочке до конца действия Указа о продлении военного положения или на время одного семестра, но не более чем на шесть месяцев .

Педагогическим работникам и преподавателям отсрочка предоставляется до завершения учебного года , однако не дольше, чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

"В случае осуществления проверки и обнаружения, что военнообязанный уже не имеет фактических обстоятельств, которые служили основанием для отсрочки, он будет в течение 7 дней уведомлен об аннулировании отсрочки от мобилизации", — добавляют юристы.

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