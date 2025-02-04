Отсрочка без ТЦК. Кто и как может оформить справку через "Резерв+"

Некоторым дают отсрочку сразу на год

Несмотря на всеобщую мобилизацию, определенные категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. В то же время некоторые граждане могут оформить ее без посещения ТЦК и СП – через мобильное приложение "Резерв+".

Как сообщает издание NV, Министерство обороны Украины запустило функцию подачи заявки на отсрочку онлайн, что значительно упрощает процесс и позволяет избежать очередей в территориальных центрах комплектования. Воспользоваться новой функцией могут:

люди с инвалидностью, имеющие действительное удостоверение о пенсии по инвалидности;

студенты, аспиранты, докторанты, продолжающие образование без перерыва (например, после бакалавра поступили на магистратуру, а после магистратуры – на программу PhD).

Также подать заявку на получение отсрочки могут многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей в одном браке.

Как подать заявку через "Резерв+"

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации онлайн, нужно:

Авторизироваться в приложении "Резерв+". Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Щелкнуть "Подать запрос на отсрочку". Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном воинском учете.

Сколько будет действовать отсрочка

Люди с инвалидностью получат отсрочку на 1 год или до истечения срока действия пенсионного удостоверения. А для студентов, аспирантов и докторантов отсрочка будет действовать до завершения срока военного положения, то есть 3 месяца, или до прекращения статуса.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, запуск онлайн-отсрочок позволит военнообязанным решать свои вопросы без бумажных проволочек и очередей. Кроме того, это снизит нагрузку на работников ТЦК и оптимизирует процесс ведения воинского учета.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вам отказать в отсрочке без актуального заключения ВВК. ТЦК может направить на медосмотр, но при определенных обстоятельствах.