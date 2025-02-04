Отсрочка без ТЦК. Кто и как может оформить справку через "Резерв+"
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Некоторым дают отсрочку сразу на год
Несмотря на всеобщую мобилизацию, определенные категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. В то же время некоторые граждане могут оформить ее без посещения ТЦК и СП – через мобильное приложение "Резерв+".
Как сообщает издание NV, Министерство обороны Украины запустило функцию подачи заявки на отсрочку онлайн, что значительно упрощает процесс и позволяет избежать очередей в территориальных центрах комплектования. Воспользоваться новой функцией могут:
- люди с инвалидностью, имеющие действительное удостоверение о пенсии по инвалидности;
- студенты, аспиранты, докторанты, продолжающие образование без перерыва (например, после бакалавра поступили на магистратуру, а после магистратуры – на программу PhD).
Также подать заявку на получение отсрочки могут многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей в одном браке.
Как подать заявку через "Резерв+"
Чтобы оформить отсрочку от мобилизации онлайн, нужно:
- Авторизироваться в приложении "Резерв+".
- Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками.
- Щелкнуть "Подать запрос на отсрочку".
- Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном воинском учете.
Сколько будет действовать отсрочка
Люди с инвалидностью получат отсрочку на 1 год или до истечения срока действия пенсионного удостоверения. А для студентов, аспирантов и докторантов отсрочка будет действовать до завершения срока военного положения, то есть 3 месяца, или до прекращения статуса.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, запуск онлайн-отсрочок позволит военнообязанным решать свои вопросы без бумажных проволочек и очередей. Кроме того, это снизит нагрузку на работников ТЦК и оптимизирует процесс ведения воинского учета.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли вам отказать в отсрочке без актуального заключения ВВК. ТЦК может направить на медосмотр, но при определенных обстоятельствах.