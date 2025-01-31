16 категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации в феврале: список

Сложные жизненные обстоятельства могут стать основанием для освобождения от призыва

Во время общей мобилизации некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Оформить ее можно по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и не только.

"Телеграф" разобрался в актуальных положениях закона и объясняет, кто именно может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в феврале 2025 года, какие документы для этого необходимы и как ее оформить. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют:

люди с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья (от 6 до 12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным медосмотром);

родители трех и более детей до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по оплате алиментов);

одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет в случае смерти другого родителя, лишения родительских прав или признания пропавшим без вести;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

граждане, которые опекают несовершеннолетних сирот или детей, лишенных родительской опеки;

те, кто ухаживает за тяжелобольными родными (супруг, ребенок, один из родителей или родители супругов, нуждающиеся в постоянном уходе);

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

мужчина, в которого жена имеет инвалидность I или II группы.

Отсрочку также могут получить:

члены семьи второй ступени родства, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой ступени);

люди, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если их супруг проходит военную службу;

родные погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины";

освобожденные из плена военные или гражданские мужчины (могут быть призваны только по собственному желанию);

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (если получают более высокий уровень образования, чем предыдущий);

научные работники, преподаватели и учителя, работающие от 0,75 ставки и имеющие соответствующую степень или звание.

Обновлены правила бронирования работников

С 22 ноября 2024 года действует постановление Кабинета Министров №1332, изменившее процедуру бронирования:

отсрочки, оформленные через Министерство экономики или портал "Дія", действуют только до 28 февраля 2025;

критически важные предприятия обязаны до конца февраля подтвердить свой статус, в противном случае бронирование их работников утратит силу.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки следует обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) из:

паспортом;

военным билетом;

документами, подтверждающими основания для отсрочки.

Для студентов, многодетных родителей и лиц с инвалидностью предусмотрено упрощенное оформление через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может выехать из Украины в феврале. Для пересечения государственной границы нужно собрать некоторые документы.