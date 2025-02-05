Чому відстрочка від мобілізації не відображається у "Резерв+"

Заступниця міністра оборони розповіла, куди звертатися у таких випадках

Українці все частіше стикаються з ситуаціями, коли інформація про відстрочку від мобілізації, зазначена в паперових документах, не з’являється у мобільному застосунку "Резерв+". Причина цього — відсутність відповідних даних у Єдиному реєстрі призовників "Оберіг".

Про це під час телемарафону розповідала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, "Резерв+" синхронізується з реєстром "Оберіг" і відображає тільки ті відомості, які були внесені операторами територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Якщо у вас є паперовий документ про відстрочку, але його статус не з’являється в застосунку, необхідно звернутися до служби підтримки ТЦК для внесення інформації в реєстр.

Нові можливості в "Резерв+"

Черногоренко також зазначила, що окремі типи відстрочок можна отримати безпосередньо через застосунок, без необхідності звернення до ТЦК. Наприклад, для багатодітних батьків.

"Як тільки ви замовляєте таку відстрочку, система перевіряє дані у відповідних реєстрах, зокрема в Державному реєстрі актів цивільного стану, який веде Міністерство юстиції. Якщо все підтверджено, інформація одразу передається в "Оберіг" і за кілька секунд стає доступною в "Резерв+". Ми додали третій тип онлайн-відстрочок — для багатодітних батьків, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей у рамках одного шлюбу", — розповіла заступниця міністра.

Як активувати відстрочку через "Резерв+"

Для використання відстрочки потрібно:

Авторизуватися в мобільному застосунку "Резерв+". Завантажити свій військово-обліковий документ. Подати запит через відповідний пункт меню.

"Після кількох кліків і трохи очікування статус відстрочки автоматично з’явиться у вашому військово-обліковому документі", — зазначила Черногоренко.

Представниця Міноборони підкреслила, що ця система дозволяє спростити та прискорити процес оформлення відстрочок, але водночас вимагає синхронізації з іншими державними реєстрами, аби всі дані були актуальними.

Українцям, які мають проблеми із відображенням відстрочки в "Резерв+", радять звертатися до ТЦК для уточнення інформації або подавати запити через застосунок для перевірки даних у реєстрах.

Раніше "Телеграф" писав, хто та як може оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Запуск онлайн-відстрочок дозволить військовозобов’язаним вирішувати свої питання без паперової тяганини та черг.