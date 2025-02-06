Должны получить свое жилье: Зеленский рассказал о новой программе для переселенцев

В течение двух недель должна быть четкая программа, заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о проблеме предоставления жилья для граждан, которые из-за российской агрессии потеряли жилье и стали переселенцами.

Об этом он заявил в обращении 6 февраля. Он поручил министру финансов Украины Сергею Марченко и вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе решить эту проблему.

"В течение двух недель должна быть четкая программа – программа поддержки внутренних переселенцев, эффективная и понятная людям", — заявил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития за оказание поддержки, в том числе, людям, которые потеряли жилье из-за российской агрессии и оккупации.

"Надо помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос наиболее важен для миллионов украинских переселенцев – свой дом. И у наших партнеров точно есть ресурс, чтобы помочь с этим", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, с 1 марта 2025 года пенсионеры в Украине получат проиндексированные пенсии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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