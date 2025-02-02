Обогнал Кивалова: в Украине нашелся самый богатый пенсионер, сколько получает (фото)

Пенсия превышает по сумме 48 минималок

Судья КСУ Наталья Шаптала получает самую большую пенсию в Украине (если учитывать пожизненную выплату судьи). Сумма ежемесячной выплаты от Пенсионного фонда Украины составляет 390 184 грн, что более чем на 150 тысяч больше, чем у Сергея Кивалова, который получает самую большую пенсию в стране без учета пожизненной выплаты.

Об этом пишет OBOZ.UA. Отмечается, что Шаптала в 2019 году на протяжении четырех месяцев возглавляла Конституционный суд Украины. В сентябре того же года она уволилась, а с октября уже начала получать "пожизненное денежное содержание".

По словам издания, изначально Шаптале назначили выплату в 90% от зарплаты судье, а затем, руководствуясь новой нормой закона, снизили пенсию до 50% от зарплаты. Тогда она обратилась в суд, чтобы потребовать вернуть ей высокую пенсию. И именно обращение в суд и помогло найти ее дело, ведь в реестре остались данные о размере "пенсии".

Сейчас судья в отставке каждый месяц получает пенсию в размере 390 тыс. 184 грн.

"Учитывая, что с 01.01.2020 увеличен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, как следствие, увеличен размер судейского вознаграждения, суд пришел к выводу, что с 01.01.2020 возникло право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания, исходя из вознаграждения 3 суда в размере 3 60 грн, а до 01.01.2020 – с вознаграждения судьи, размер которой составил 396 206,80 грн в соответствии со справкой от 18.09.2019 №16/1-345-114", – говорится в судебном деле.

Судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак обязала Пенсионный фонд снова повысить пенсию Шаптале с учетом уже нового размера заработной платы.

Отметим, что по состоянию на 2025 год минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, пенсия в 390 тысяч — это больше, чем 48 минималок.

Наталья Шаптала — что о ней известно

Родилась 18 апреля 1959 года в г. Донецке.

Трудовую деятельность начала в 1976 году. Тогда она работала на предприятиях Донецка электроконтролером, инспектором отдела кадров, статистиком.

1985-1987 гг. — юрисконсульт Донецкого металлургического завода имени В.И.Ленина.

1987-1989 гг. — стажер прокуратуры, помощник прокурора Ленинского района Донецка.

1990-1996 гг. — помощник прокурора Донецка, старший помощник прокурора Донецкой области.

1996-2002 гг. — судья Ленинского районного суда Донецка, 2002-2006 гг. — судья Апелляционного суда Донецкой области, 2006-2010 гг. — судья, первый заместитель председателя Донецкого апелляционного административного суда.

В сентябре 2010 года назначена судьей Конституционного суда Украины.

В мае 2019 состоялось заседание судей Конституционного суда Украины, на котором назначили главой КСУ Наталью Шапталу.

17 сентября 2019 года Наталья Шаптала уволена с должности главы КСУ и с должности судьи КСУ в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданного ею заявления об отставке.

На фото: Наталья Шаптала

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились мемы о Сергее Кивалове и его самой высокой пенсии в Украине (без учета пожизненной выплаты судьи).