В Украине проиндексируют пенсии: в Кабмине назвали сроки

Точный процент повышения пока не объявлен

Украинские пенсионеры получат проиндексированные пенсии с 1 марта 2025 года. У правительства достаточно средств для обеспечения всех социальных выплат населению.

Финансирование предусмотрено также для предоставления субсидий в течение зимнего периода. Об этом Денис Шмигаль заявил на заседании СНБО.

По его словам, индексация пенсионных выплат произойдет в соответствии с уровнем инфляции, как это определено законодательством. Однако точный процент повышения пока не объявлен.

Финансовые ресурсы для социальных выплат согласованы с международными партнерами – Европейским Союзом, Всемирным банком и Международным валютным фондом.

"Мы знаем, где брать эти деньги. Они уже спланированы с ЕС, Всемирным банком, МВФ и другими партнерами", — сказал Шмигаль.

Премьер-министр подтвердил, что государство обеспечит все запланированные выплаты бюджетникам, в частности, работникам образования и медицины. В первую очередь будут финансироваться оборонные потребности страны.

Кроме того, глава правительства сообщил, что дефицит государственного бюджета в этом году составляет 38,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о самом богатом пенсионере в Украине. Стало известно кто это и сколько получает.