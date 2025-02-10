Потап поставил точку в слухах о разводе с Каменских и анонсировал громкое событие

Артист дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) дал большое интервью российскому журналисту Дудю, в котором рассказал, как во время войны выезжал из Украины, а также прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских. По словам артиста, у них с женой все хорошо, а война только укрепила их семью.

Как признался Потап, их с Настей Каменских пару воспринимают в украинском обществе, как персонажей комиксов. Они очень долго вместе, начиная с дуэта и аж до создания семьи, и все это время люди за ними наблюдают. Поклонники хотят драмы, поэтому время от времени в сети проскальзывают слухи о разводе звездной пары. Однако, как заверяет Потап, у них с Каменских все хорошо.

"Война показала, что отношения личные катализируются — или в одну сторону, или в другую — или пары расстаются, или становятся крепче. У нас в позитивную сторону на нас сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону, так что все в порядке", — рассказал Потап.

По словам рэпера, они с Настей очень хотят детей, причем, не одного-двух, а даже четырех. К тому же, как признался Потап, они с Каменских уже работают над этим.

"Я бы хотел еще четверых, но тут уже такой вопрос, не только ко мне… А к Вселенной, я имею ввиду. Настя тоже очень хочет детей. Мы хотим детей, мы работаем над этим, нам нравится процесс", — поделился Потап, анонсируя будущую беременность Каменских.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап признался, как с оружием патрулировал улицы Киева в 2022 году. Все же был в теробороне?