Потап поставив крапку у чутках про розлучення з Каменських та анонсував гучну подію

Артист дав інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю

Відомий український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) дав велике інтерв’ю російському журналісту Дудю, в якому розповів, як під час війни виїжджав з України, а також прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських. За словами артиста, у них із дружиною все добре, а війна лише зміцнила їхню родину.

Як зізнався Потап, їх із Настею Каменських пару сприймають в українському суспільстві як персонажів коміксів. Вони дуже довго разом, починаючи з дуету і до створення сім’ї, і весь цей час люди за ними спостерігають. Шанувальники хочуть драми, тому іноді в мережі прослизають чутки про розлучення зіркової пари. Проте, як запевняє Потап, у них із Каменських усе гаразд.

"Війна показала, що особисті стосунки каталізуються — або в один бік, або в інший — або пари розлучаються, або стають міцнішими. У нас у позитивний бік на нас спрацювало. Ми давно разом, дивимося в один бік, так що все гаразд", — розповів Потап.

За словами репера, вони з Настею дуже хочуть дітей, причому не одного-двох, а навіть чотирьох. До того ж, як зізнався Потап, вони з Каменськими вже працюють над цим.

"Я б хотів ще чотирьох, але тут уже таке питання, не тільки до мене... А й до Всесвіту, я маю на увазі. Настя теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей, ми працюємо над цим, нам подобається процес", — поділився Потап, анонсуючи майбутню вагітність Каменських.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап зізнався, як зі зброєю патрулював вулиці Києва у 2022 році. Все ж таки був у теробороні?