Сердце свободно. В "Дие" ко Дню влюбленных ввели новую функцию (фото, видео)

Такое нововведение планировалось еще давно

В популярное украинское приложение "Дия" добавили сертификат холостяка и холостячки. Теперь помимо свидетельства о браке для женатых пар есть еще и документ, подтверждающий, что сердце человека свободно.

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Там отметили, что для получения такого свидетельства необходимо обновить приложение, затем нажать на "добавить документ" и сгенерировать сертификат холостяка или холостячки.

"Почему свидетельство о браке для женатых пар есть, а документа, подтверждающего свободное сердце, не существует? Решили исправить эту несправедливость и в День влюбленных запустили сертификат для холостяков и холостячек в действии. Сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в реестре ЗАГС. Поэтому будете на 100% уверены, что ваш метч не просто снял кольцо с пальца", — говорится в сообщении.

При этом, беспокоиться из-за неудачного фото на документах не придется также, ведь каждый сможет загрузить свою лучше фотографию из галереи или сделать селфи. А еще можно добавить интересы и даже самостоятельно задействовать документ. К слову, знак Зодиака подтянется автоматически.

"Когда вы найдете своего человека — сканируйте QR-код на документе, предлагайте быть парой и становитесь обрученными в "Дие". А на будущее подготовили для вас "Шлюб онлайн" і "єМалятко", чтобы каждый этап вашей любви проходил без бюрократии", — подытожили в Министерстве.

В то же время соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале рассказал свою историю по данному нововведению в приложении:

"Пишу и не верю, что это возможно. Я уже упоминал, что имею честь входить в технологический борд "Дии" с того момента, как Михаил Федоров ее придумал. Я был на первых обсуждениях и до сих пор присоединяюсь, когда Минцифры обсуждает новые продукты и идеи. Так было и тогда, когда обсуждали появление в "Дие" свидетельства о браке и запуск услуги Брак онлайн".

Гороховский добавил, что еще тогда говорил коллегам, что необходимо выдать соответствующие сертификаты и тем, у кого нет свидетельства о браке.

"Как сейчас помню – сижу, слушаю и думаю: "Свидетельство о браке – какая скука! Когда я в последний раз его показывал?! И говорю коллегам: "Слушайте! Это не прикольно, но нужно. Если мы это уже делаем, то точно знаем, у кого свидетельства о браке нет. Давайте тем, у кого его нет, выдадим сертификат об этом тоже. Представьте — подходит парень к девушке в баре угостить ее коктейлем, а она ему: "Дию покажи!". Ну, весело же? И что вы думаете сказал Федоров? – Огонь! Делаем!", — поделился бизнесмен.

Также Гороховский пояснил, зачем нужен этот документ:

для знакомств и создания пары;

для удобства: делиться своим статусом в Действии без лишних вопросов;

сертификат не имеет юридической силы, но является новым интерактивным способом развития отношений в цифровой эре.

Сертификат могут добавить украинцы с верифицированным РНОКПП в "Дії", от 18 лет, без записи о браке или уже разведенные. Сертификат имеет QR-код и, если кто-то его отсканирует – вы пара.

Изменить статус на "обрученный"/"обрученный":

Сделайте предложение через меню сертификата или через услугу "Брак онлайн".

Когда ваша половинка подтвердит предложение, ваш статус в "Дие" изменится.

Если вы выйдете замуж/женитесь — ваш статус обновится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уже в скором времени украинцы смогут разводиться онлайн через приложение "Дия".