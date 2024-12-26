Необязательно носить бумажный военный билет: как сгенерировать документ в "Дия"

Процесс займет всего несколько минут

Во время военного положения граждане, которые стоят на воинском учете, обязаны иметь при себе военно-учетный документ (ВУД). Пользоваться можно его электронной версией.

"Телеграф" рассказывает, как сгенерировать военно-учетный документ на портале "Дия". Он содержит все необходимые данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, включая статус бронирования.

Цифровой документ имеет QR-код для быстрой проверки информации. ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия или электронная в мобильном приложении "Резерв+".

Как получить ВУД через "Дия"

Оформление цифрового документа занимает всего несколько минут:

Авторизуйтесь именно на сайте "Дия" с помощью КЭП. Выберите услугу "Военно-учетный документ". Нажмите кнопку "Подать заявление", проверьте свои данные. Подпишите ее электронной подписью.

Напоминаем, что некоторые украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Для мужчин с инвалидностью доступ к "Резерв+" зависит от их статуса в реестрах. Если лицо с инвалидностью получает пенсию, оно может оформить отсрочку. Если человек получает только социальную помощь из-за отсутствия трудового стажа, отсрочку через "Резерв+" оформить невозможно.

Для лиц с бессрочной инвалидностью "Резерв+" предоставляет отсрочку на один год. В случае, если инвалидность имеет установленный срок действия, то:

если до истечения этого срока остается больше года, отсрочка оформляется на год;

если меньше года, то только к дате завершения действия справки МСЭК.

Также отсрочку в "Резерве+" могут оформить студенты, аспиранты и многодетные родители. Но есть некоторые нюансы.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.