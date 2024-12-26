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Необязательно носить бумажный военный билет: как сгенерировать документ в "Дия"

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Электронный ВУД
Электронный ВУД. Фото Коллаж "Телеграфа"

Процесс займет всего несколько минут

Во время военного положения граждане, которые стоят на воинском учете, обязаны иметь при себе военно-учетный документ (ВУД). Пользоваться можно его электронной версией.

"Телеграф" рассказывает, как сгенерировать военно-учетный документ на портале "Дия". Он содержит все необходимые данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, включая статус бронирования.

Цифровой документ имеет QR-код для быстрой проверки информации. ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия или электронная в мобильном приложении "Резерв+".

Как получить ВУД через "Дия"

Оформление цифрового документа занимает всего несколько минут:

  1. Авторизуйтесь именно на сайте "Дия" с помощью КЭП.
  2. Выберите услугу "Военно-учетный документ".
  3. Нажмите кнопку "Подать заявление", проверьте свои данные.
  4. Подпишите ее электронной подписью.

Напоминаем, что некоторые украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Для мужчин с инвалидностью доступ к "Резерв+" зависит от их статуса в реестрах. Если лицо с инвалидностью получает пенсию, оно может оформить отсрочку. Если человек получает только социальную помощь из-за отсутствия трудового стажа, отсрочку через "Резерв+" оформить невозможно.

Для лиц с бессрочной инвалидностью "Резерв+" предоставляет отсрочку на один год. В случае, если инвалидность имеет установленный срок действия, то:

  • если до истечения этого срока остается больше года, отсрочка оформляется на год;
  • если меньше года, то только к дате завершения действия справки МСЭК.

Также отсрочку в "Резерве+" могут оформить студенты, аспиранты и многодетные родители. Но есть некоторые нюансы.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.

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#Военный билет #ДИЯ