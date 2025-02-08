Развод в несколько кликов — "Дия" готовит новую функцию

После онлайн-женитьбы в "Дии" появится и развод

В скором времени украинцы смогут разводиться онлайн через приложение "Дия". В настоящее время команда разработчиков находится на стадии анализа возможности внедрения этой функции.

О чем сообщила заместитель директора директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Коваль.

Как будет работать услуга?

Механизм развода через "Дию" еще разрабатывается, однако ожидается, что он будет очень похож на процедуру онлайн-женитьбы , которая уже действует в приложении и пользуется популярностью.

С июля 2023 года украинцы могут жениться за несколько кликов без походов в ЗАГС. Для этого достаточно подать заявление в приложении "Дия", выбрать дату для регистрации брака и оплатить данную услугу. Аналогичный подход планируется и для процедуры развода.

Что изменится для украинцев?

Если эта функция станет доступной, развестись через "Дию" смогут супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей и имущественных споров. Это значительно упростит бюрократические процессы и избавит людей от необходимости обращаться в государственные учреждения.

Цифровизация государственных услуг продолжает расширяться и новая инициатива может сделать еще один важный шаг к полной онлайн-автоматизации семейных отношений в Украине.

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