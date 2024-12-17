В Украине запустили единую Дия.Карту для всех госвыплат: где получить

Единую карту для выплат можно открыть уже в нескольких банках

В Украине запустили единую карту для всех государственных выплат. Она называется Дія.Картка.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, карта была создана Министерством цифровой трансформации совместно с украинскими банками.

"Вместо нескольких различных карточек — один удобный инструмент. Поэтому впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат", — отметил он.

Где можно открыть Дія.Картку?

В настоящий момент единую карту для выплат можно открыть в нескольких присоединившихся банках:

•ПриватБанк

•А-банк

•Аккордбанк

•Глобус банк

•monobank

Вскоре, по обещаниям Федорова, этот список станет больше.

Отмечается, что 16 декабря на Дія.Картці стартовала первая услуга — еКнига. Позже Минцифры планирует перевести на карту выплаты по программе "еПоддержка", включая те, что были в 2021-2023 годах. Федоров также анонсировал, что в декабре запустят еще одну социальную выплату.

"Со временем на Дія.Картці будет больше государственных программ с "крашеными" средствами для целевых выплат", — сказал министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минэкономики разъяснили, до какого числа можно оформить "тысячу Зеленского".