В Украине запустили единую Дия.Карту для всех госвыплат: где получить
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Единую карту для выплат можно открыть уже в нескольких банках
В Украине запустили единую карту для всех государственных выплат. Она называется Дія.Картка.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, карта была создана Министерством цифровой трансформации совместно с украинскими банками.
"Вместо нескольких различных карточек — один удобный инструмент. Поэтому впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат", — отметил он.
Где можно открыть Дія.Картку?
В настоящий момент единую карту для выплат можно открыть в нескольких присоединившихся банках:
•ПриватБанк
•А-банк
•Аккордбанк
•Глобус банк
•monobank
Вскоре, по обещаниям Федорова, этот список станет больше.
Отмечается, что 16 декабря на Дія.Картці стартовала первая услуга — еКнига. Позже Минцифры планирует перевести на карту выплаты по программе "еПоддержка", включая те, что были в 2021-2023 годах. Федоров также анонсировал, что в декабре запустят еще одну социальную выплату.
"Со временем на Дія.Картці будет больше государственных программ с "крашеными" средствами для целевых выплат", — сказал министр.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минэкономики разъяснили, до какого числа можно оформить "тысячу Зеленского".