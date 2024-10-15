Поможет сэкономить в магазинах: в "Дия" появилась новая функция (видео)

Новый инструмент введен для большего удобства пользователей

В популярное украинское приложение "Дия" добавили новую функцию к сервису Нацкэшбек — сканер штрихкодов. Благодаря этому можно заранее узнать, начисляется ли кэшбек за тот или иной товар, вместо того, чтобы спрашивать кассиров или искать отметку на упаковке.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По также объяснил, как пользоваться новой функцией.

"Просто открываете "Дию", наводите сканер на штрихкод и узнаете, подпадает ли он под программу. Если да – получите кэшбек, если нет – "Дія" известит об этом. А дальше решение за вами – выбрать этот товар или другой", — сказал Федоров.

Он добавил, что бета-тестирование Нацкэшбека длится уже больше месяца. За это время разработчики смотрят, как работает сервис, а также добавляют новый функционал.

Федоров также опубликовал видео-инструкцию, в которой пользователям приложения объясняют, как пользоваться новой функцией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский анонсировал запуск платформы "Сделано в Украине" в феврале этого года. Платформа станет площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей, то есть бизнеса. Она также должна включать в себя программу украинского кешбэка "Покупай украинское".