Серце вільне. У "Дії" до Дня закоханих ввели нову функцію (фото, відео)

Таке нововведення планувалося ще давно

До популярного українського додатка "Дія" додали сертифікат холостяка та холостячки. Тепер окрім свідоцтва про шлюб для одружених пар є ще й документ, який підтверджує, що серце людини вільне.

Про це у п’ятницю, 14 лютого, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що для отримання такого свідоцтва необхідно оновити програму, потім натиснути на "додати документ" та згенерувати сертифікат холостяка чи холостячки.

"Чому свідоцтво про шлюб для одружених пар є, а документа, який підтвердить вільне серце, не існує? Вирішили виправити цю несправедливість і в День закоханих запустили сертифікат для холостяків і холостячок у Дії. Сертифікат — неофіційний документ, але дані перевіряють у реєстрі ДРАЦС. Тож будете на 100% упевнені, що ваш метч не просто зняв обручку з пальця", — йдеться у повідомленні.

При цьому турбуватися через невдале фото на документах не доведеться також, адже кожен зможе завантажити свою кращу фотографію з галереї або зробити селфі. А ще можна додати інтереси та навіть самостійно задіяти документ. До речі, знак Зодіаку підтягнеться автоматично.

"Коли ви знайдете свою людину — скануйте QR-код на документі, пропонуйте бути парою і стаєте зарученими в "Дії". А на майбутнє підготували для вас "Шлюб онлайн" і "єМалятко", щоб кожен етап вашого кохання проходив без бюрократії", — підсумували в Міністерстві.

Водночас співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі розповів свою історію щодо цього нововведення у додатку:

"Пишу і не вірю, що це можливо. Я вже згадував, що маю честь входити в технологічний борд "Дії" з того моменту, як Михайло Федоров її придумав. Я був на перших обговореннях і досі приєднуюсь, коли Мінцифри обговорює нові продукти та ідеї. Так було і тоді, коли обговорювали".

Гороховський додав, що ще тоді говорив колегам, що необхідно видати відповідні сертифікати і тим, хто не має свідоцтва про шлюб.

"Як зараз пам'ятаю – сиджу, слухаю і думаю: "Свідоцтво про шлюб – яка нудьга! Коли я востаннє його показував?!". І говорю колегам: "Слухайте! Це не прикольно, але потрібне. Якщо ми це вже робимо, то ми точно знаємо, у кого свідоцтва про шлюб немає. Давайте тим, у кого його немає, видамо сертифікат про це теж. Уявіть — підходить хлопець до дівчини в барі пригостити її коктейлем, а вона йому: "Дію покажи!". Ну, весело ж?! І що ви думаєте сказав Федоров? – Вогонь! Робимо!", — поділився бізнесмен.

Також Гороховський пояснив, навіщо потрібний цей документ:

для знайомств та створення пари;

для зручності: ділитися своїм статусом у дії без зайвих питань;

Сертифікат не має юридичної сили, але є новим інтерактивним способом розвитку відносин у цифровій ері.

Сертифікат можуть додати українці з верифікованим РНОКПП у "Дії", від 18 років, без запису про шлюб або вже розлучені. Сертифікат має QR-код і якщо хтось його відсканує — ви пара.

Змінити статус на "заручений"/"заручений":

Зробіть пропозицію через меню сертифіката або через послугу "Шлюб онлайн".

Коли ваша половинка підтвердить пропозицію, ваш статус у "Діє" зміниться.

Якщо ви одружитеся — ваш статус оновиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вже незабаром українці зможуть розлучатися онлайн через додаток "Дія".