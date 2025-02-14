Кабмин запретил направлять людей с инвалидностью на ВВК

Эти изменения Кабинет Министров принял 14 февраля

Кабинет Министров запретил направлять людей с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Теперь данные об инвалидности будут автоматически вноситься в Единый государственный реестр "Оберег".

Лицам, имеющим инвалидность, больше не нужно проходить дополнительные медицинские осмотры в ВЛК. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Для подтверждения статуса инвалидности теперь достаточно запросить через личный кабинет в системе "Резерв+". Эта информация автоматически появится в военно-учетном документе в электронной форме.

Правительство также разрешило использовать копии документов вместо оригиналов. Для других документов, подтверждающих инвалидность, достаточно представить копию, заверенную собственной подписью, при предъявлении оригинала.

Если речь идет о ребенке с инвалидностью до 18 лет, можно подать копию медицинского заключения, удостоверенную органом социальной защиты, учреждением здравоохранения, Пенсионным фондом или нотариусом.

Эти изменения Кабинет Министров принял 14 февраля, обновив порядок оформления военно-учетных документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Рада поддержала продление срока прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных". Решение поддержали 313 народных депутатов.