Только лично? Как можно подать заявление на отсрочку в ТЦК

Некоторые изменения будут касаться прохождения ВВК

В Постановление Кабинета Министров Украины №560 внесли изменения по оформлению отсрочки от мобилизации. Военнообязанные должны лично подавать в ТЦК и СП заявление на отсрочку.

Об этом напомнил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. По его словам, законом не предусмотрена подача заявления по почте.

"В конце сентября я сказал на брифинге, что заявление на отсрочку подается военнообязанным лично. Что никаких "отсрочек по почте" не предусмотрено. Здесь же появились куча адвокатов, которые рассказывали что "лично подают" это не то же самое что" лично прибывают", что нигде нет требования приходить в ТЦК, чтобы подать документы", — отметил Истомин.

Он подчеркнул, что в Постановление №560 внесли уточнения, устраняющие любые двусмысленности: теперь в документе указано, что при подаче заявления военнообязанный должен предъявить свой военно-учетный документ , в том числе в электронной форме.

Также представитель ТЦК добавил, что аналогичный подход будет применен и к повторному прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК). Военнообязанные обязаны будут самостоятельно обращаться в ТЦК для получения направления.

Напоминаем, что три категории граждан могут оформить отсрочку без визита в ТЦК. Для студентов, многодетных родителей, а также людей с инвалидностью доступна возможность подать заявку на отсрочку через приложение "Резерв+". Алгоритм действий таков:

Открыть приложение и авторизоваться. В меню выберите пункт "Подать запрос на отсрочку". Пройти опрос в приложении, предоставив необходимую информацию.

Система автоматически обработает данные и сообщит в течение суток результат: будет ли предоставлена отсрочка, или в случае отказа укажет причину.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если отсрочка от мобилизации не продлилась автоматически. Юрист дала рекомендации для военнообязанных.