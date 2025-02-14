Кабмін заборонив направляти людей з інвалідністю на ВЛК

Ці зміни Кабінет Міністрів ухвалив 14 лютого

Кабінет Міністрів заборонив направляти людей з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тепер дані про інвалідність автоматично вноситимуться до Єдиного державного реєстру "Оберіг".

Особам, які мають інвалідність, більше не потрібно проходити додаткові медичні огляди у ВЛК. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Для підтвердження статусу інвалідності тепер достатньо подати запит через особистий кабінет у системі "Резерв+". Ця інформація автоматично з'явиться у військово-обліковому документі в електронній формі.

Уряд також дозволив використовувати копії документів замість оригіналів. Для інших документів, що підтверджують інвалідність, достатньо подати копію, засвідчену власним підписом, за умови пред'явлення оригіналу.

Якщо йдеться про дитину з інвалідністю до 18 років, можна подати копію медичного висновку, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров'я, Пенсійним фондом або нотаріусом.

Ці зміни Кабінет Міністрів ухвалив 14 лютого, оновивши порядок оформлення військово-облікових документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних". Рішення підтримали 313 нардепів.