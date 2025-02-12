Мужчина на Волыни обжаловал штраф ТЦК в суде: как ему это удалось

Гражданин прошел ВВК и планировал пойти на службы добровольно

Военнообязанный житель Волыни добился отмены штрафа в размере 17 тысяч гривен за игнорирование повестки, отправленной по почте, и несоответствие данных в ТЦК. Суд признал протокол об админнарушении незаконным и отменил его.

Согласно решению Ковельского районного суда Волынской области, в январе 2025 года мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о мобилизации. Согласно протоколу, 25 октября 2024 года ТЦК направил ему повестку для обновления данных и прохождения медосмотра, однако в графе о получении повестки отсутствовала подпись истца.

Представители ТЦК считали, что мужчина был надлежащим образом уведомлен и должен был явиться для обновления данных. Однако сам истец настаивал, что повестка была направлена не в его адрес, где он был зарегистрирован. Он также отметил, что добровольно планировал проходить военную службу по контракту, прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и ожидал сообщения от воинской части.

Суд учел все обстоятельства и пришел к выводу, что повестка была направлена по неправильному адресу, а также что дело было рассмотрено без участия истца. Учитывая эти обстоятельства, суд признал постановление об административном правонарушении незаконным и отменил его.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал о решении суда в Житомирской области, где признали виновным местного жителя по делу об уклонении от мобилизации. Мужчина прошел медкомиссию, а затем отказался от "боевой" повестки.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что не имеет военного опыта, никогда не проходил службу и не умеет обращаться с оружием. Также отметил, что имеет проблемы со здоровьем. Добавил, что очень боится и не способен лишить человека жизни.