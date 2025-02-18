Помощь Украине и гарантии безопасности: что обсудили европейские лидеры на экстренном саммите Макрона

Лидеры сделали важные заявления после саммита

Европа готова взять инициативу по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Кроме того, она намерена увеличить свои оборонные расходы.

Об этом стало известно после экстренного саммита по Украине, который собирал президент Франции Эммануэль Макрон. О его итогах пишет Le Figaro.

"Европа готова и желает укрепиться, взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине", — сказал генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что это главный результат встречи.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста в совместном заявлении упомянули, что Украина заслуживает мира, который будет основываться на уважении к ее независимости, суверенитете и территориальной целостности.

"Европа полностью берет на себя свою долю военной помощи Украине. В то же время нам необходимо укрепление обороны в Европе", — говорится в заявлении.

Премьер Испании Педро Санчес также отметил, что Европе стоит определить свою безопасность как "общественное благо" и призвал запустить совместные механизмы их финансирования.

"Мы должны избавиться от этой тенденции недооценивать себя. Европа — это сильный политический проект, представляющий собой ведущий мировой торговый блок, и вместе мы также представляем ведущую мировую экономику", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Европе всерьез размышляют об отправке в Украину войск в рамках будущих гарантий безопасности. Однако на данном этапе там могут найти не более 30 тысяч военнослужащих, в то время как Украине необходимо не менее 500 тысяч.