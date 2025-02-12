Без миротворцев, но с деньгами? Какую помощь объявили союзники на Рамштайне

Британия анонсировала новое оружие, Швейцария объявила о выделении денег до 2028 года, США резко высказались о границах 2014 года

В среду, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) проходит 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). На встрече в формате "Рамштайн" представители более 50 стран-партнеров Киева обсудят стабильные и своевременные поставки военной помощи.

Уже есть первые заявления союзников об их помощи для Украины. "Телеграф" собрал информацию, которая касалась выделения средств, поставки оружия и прочего.

Помощь на три года

Стало известно, что Швейцария объявила о программе поддержки Украины на 2025-2028 годы. Страна выделила на это 1,6 миллиарда долларов.

Это часть 12-летнего процесса восстановления, реформ и устойчивого развития Украины при содействии Швейцарии. С начала полномасштабной войны Берн поддерживает Киев по четырем направлениям: гуманитарная помощь, реформы, дипломатия и восстановление.

Что сделает Великобритания

Великобритания предоставляет новый пакет оборонной помощи Украине, содержащий танки, артиллерию, ракеты и другие типы вооружений, а также контракты на обслуживание ранее поставленной техники, заявил министр обороны Британии Джон Гили, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня я объявил о выделении дополнительных 150 миллионов фунтов стерлингов на новую огневую мощность — танки, артиллерию, ракеты "воздух-воздух", а также новые контракты на ремонт важнейшей техники в Украине", — заявил он.

По словам Гили, безопасность Украины имеет значение для глобальной безопасности, и эта война никогда не была о судьбе только украинской нации.

США не будут разворачивать войска в Украине в рамках гарантий безопасности

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что потенциальная миротворческая миссия, которая может быть развернута в Украине в рамках гарантий безопасности, не будет включать американских военных, передает корреспондент Укринформа.

"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут развернуты как миротворческие в Украине в определенный момент, они должны разворачиваться как часть миссии, которая не будет миссией НАТО, и она не должна подпадать под действие статьи 5 на линии столкновения", — подчеркнул он.

Также Гегсет выразил мнение, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год является "нереалистической целью".

Он считает, что "гонитва в этих иллюзорных целях лишь затянет войну и приведет к еще большим страданиям".

"Долговременный мир для Украины должен предусматривать надежные гарантии безопасности, что война не начнется снова. Это не должно быть "Минск 3", — убежден министр обороны США.

Добавим, Эстония заявила, что готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем. Об этом сказал глава МИД Маргус Тсахкна, отвечая на вопрос об отправке войск, он сказал, что "Украина является для нас очень важным вопросом, и я могу себе представить, что Эстония, вместе со своими союзниками, имела бы там хорошо спланированное присутствие".

Он добавил, что еще слишком рано обсуждать детали, такие как количество войск или то, будет ли это миротворческая или военная миссия. Но эти дискуссии уже ведутся, и Эстония должна принимать в них участие, обеспечивая при этом собственную обороноспособность.

Поэтому будет ли Эстония готова защищать Украину, если снова вспыхнет агрессия, то он ответил, что это в их интересах.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам. Однако, по его словам, справедливый мир будет возможен только в том случае, когда Украина будет сильной на поле боя.