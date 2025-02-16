Александр Михельсон и Василий Тарас рассказали, что нужно делать, чтобы Запад дальше поддерживал Украину

Тем временем вот интересное пишет наш человек в Америке, профессор Василий Тарас:

"У меня была неделя с кучей выступлений и разговоров об Украине. За три года, таких выступлений, разговоров и споров уже определенно в тысячах.

Постоянно тестируешь, что дает результат, а что не входит. Наблюдаешь за аудиторией и собеседниками.

Видишь, от каких тезисов засыпают, от которых начинают жалеть и пробуют убежать, а от которых просыпаются, донатят и даже готовы в бой.

Если цель убедить, что Украину нужно поддерживать оружием, деньгами, и вплоть до вступления западных войск, то по моему опыту,

Не работает:

Рассказывать, как страдает Украина и украинцы; как разрушаются города от бомбардировок; сколько погибло украинских солдат;

Отвечать на вопросы как там мои родители, братья и сестры, как им тяжело, как они бедны;

Вспоминать о Будапештском меморандуме и говорить, вы же обещали защищать Украину, если что;

Просить донаты на гуманитарку, восстановление Украины или броники украинским солдатам.

Это работало в начале 2022-го. Сегодня же к таким тезисам публика все больше относится, как мы все к просящим милостыню под церковью:

Иногда становится жалко, иногда бросаешь гривну;

Большую часть времени проходишь, притворяясь, что не замечаешь;

Кто даже огрызается, мол "иди на работу" и "я тебе дам, а ты сигареты купишь, или вообще наркотики".

Работает:

Начать с фразы "Я — с Украины, но я ни слова не скажу о моем отношении Украины, о моих родителях и друзьях там. С какого черта вы должны беспокоиться о судьбе моих родителей и друзей?". — сразу просыпаются. "Более того. Я, наверное, задолго прожил в США, потому что сегодня я буду говорить исключительно с точки зрения интереса моего счета в американском банке и моей безопасности в моем американском доме. И вас должен беспокоить только ваш кошелек и ваша безопасность. Мы же серьезные люди: все эти уси-пуси с ценностями и принципами" — это не для нас. Народ конкретно просыпается, некоторые начинают ворчать, в частных разговорах пробуют перебивать.

"Если бы я мог просто закрыть глаза, забыть об Украине, возможно, я бы так и сделал. Но я не могу так сделать. Не потому, что у меня болит Украина. А потому, что я боюсь, что если сегодня я закрою глаза на Украину, завтра мне придется платить за высадку американских войск в Нормандии.

Возможно, даже мне самому, вместе с тобой и тобой (показываю на младших людей в аудитории) и твоим и твоим сыном (показываю на старших) придется высаживаться на те пляжи. А это дорого. Очень дорого. И может быть даже очень больно". Аудитория начинает догадываться, куда я клоню, и уже с любопытством слушает.

"Эта война — гораздо больше Украины. Украина в этой войне — это лишь первые три дня многолетней войны. Маленький шаг не стоит внимания."

"Это не война России против Украины."

"Путину надо отдать должное: он очень открыто всегда говорил о своем видении мира и планах. Не надо думать. Надо только слушать. К примеру, его Мюнхенскую речь 2007 года.

В нем он фактически объявил войну Западу. Он сказал, что:

"Ведущие страны нас не уважают и не берут наши интересы во внимание;

Вы у нас забрали то, что по праву наше, то, где наш язык, культура, и где были наши интересы и зона влияния;

Мы пытались решить все мирным путем, но вы нам не оставили выбора, мы должны взять силой;

Собирайте свои манатки и убирайтесь до границ нашей бывшей империи".

В которой он повторил, фактически слово в слово, другую Мюнхенскую речь.

Другого диктатора, тоже жаловавшегося, что у него несправедливо забрали части его империи и зоны влияния. Тоже говорил об "исторической справедливости" и "былое величие".

Назвать войну в Украине "русско-украинской войной" — это все равно, что назвать Вторую Мировую в 1938-1939 годах "немецко-чешской", "немецко-австрийской" или "немецко-польской" войной. Был аншлюс Австрии. Был захват Судетов. Под предлогом защиты немецкоязычного населения и восстановления исторической справедливости. Был захват Польши. Оба моих деда встретили немцев в окопах 1 сентября 1939-го. Но ведь мы не беспокоимся о тех маленьких "локальных конфликтах. Мы говорим о них как о Второй Мировой войне."

"Если бы я дал вам машину времени и вы могли бы поговорить с Чемберленом и Рузвельтом в 1939-м, как бы вы им посоветовали реагировать на аншлюс Австрии? Судет?

Чемберлен и Рузвельт решили не эскалировать. Не давать оружие Польше для обороны.

Когда Чемберлена заменил Черчилль, Британия попыталась остановить Германию. Однако США до третьего года войны пытались избежать эскалации. Отсидеться.

Вы знали, что Черчилль в 1939 году провел больше времени в США, чем в Британии, выпрашивая помощь? И не получил ее. Когда США согласились оказать помощь Британии, они это делали через Канаду.

Подгоняли самолеты к канадской границе. Сливали топливо. Канадцы перетаскивали их через границу и уже оттуда отправляли в Британию. Чтобы США не втянулись в прямую конфронтацию с Германией. Ибо будет Мировая война. Хотели отсидеться за атлантической рекой. Наивные.

В то время в городах США проходили антивоенные митинги. Люди критиковали Рузвельта за трату денег на чужие войны.

Говорили, что давать оружие Британии это только затягивать войну.

А главный автомобильщик США Генри Форд пел оды Гитлеру… Никого не напоминает?

"Если бы у вас была машина времени и вы могли бы поговорить с Рузвельтом в 1938-м, что бы вы ему посоветовали?"

"Тогда США, Британия, Франция думали, если простить Гитлеру Судеты, Австрию, Польшу — он успокоится."

"Теперь США, Британия, Франция думали, если простить Путину Грузию, Крым, Донбасс — он насытится и остановится. Остановился?"

"Принципиальная разница между тогда и теперь в том, что тогда Австрия, Чехия, Польша, Франция все упали за несколько дней. И дальше немецкие войска были от Норвегии до Румынии, от Италии до СССР, с планами империи от Португалии до Японии.

Включая США — если помните Перл-Харбор в то время, когда США сохраняли нейтралитет. Не дали отсидеться."

"На этот раз Украине тоже давали 3 дня. И тоже дальше должны быть остальные Грузии, несколько Станов, Балтика, Польша, Чехия. На российском ТВ говорили о Лиссабоне".

"До конца 2022-го бои бы шли в ЕС. Или бы не шли. Расслабленная и трусливая Европа, не исключено, казалась бы без боя, как когда-то Франция. Потому что на нее бы сунула не только российская орда, но и миллионы украинцев, а позже и поляков и балтов, которых бы РФ взяли под их".

"А в 2024-м американские парни высаживались бы где-то в Нормандии под пулеметным огнем. Кто из нас был бы на том пляже? Или мы уже постарели, и высаживались бы наши сыновья?"

"Но странным образом, та малая, коррумпированная, бедная Украина не пала за три дня.

И не пала через три недели. И через три месяца. И через три года. Берет свою казацкая и уповская кровь."

"И уже три года мы с вами ходим на работу, ездим на конференции и ведем здесь интеллектуальные беседы в тёплых помещениях вместо холодных пляжей Нормандии".

Обычно до этого места в зале тишина. Пора будить….

"Перестаньте, к***а, просить Украину благодарить за западную помощь.

Поблагодарите Украину, что за какие-то копейки, судьбы процента от вашего бюджета, ни не всего бюджета, только судьбы процентов бюджета Пентагона, они воюют за нас, чтобы мы могли пить здесь кофе с круасанами и вести умные беседы". Здесь очень помогает употребить слово "к***а". Вырывает аудиторию из зоны комфорта.

"Какому черту Чемберлену в 1938-м? Дайте мне хотя бы возможность сказать Байдену и Шольцу в 2022-м, что если бы тогда не пожлобились на нормальное количество "Абрамсов", "Леопардов" и F-16, то в 2023-м бы уже считали суммы репараций от РФ за те же "Абрамсы" и "Леопарды". Но испугались. Упустили возможность";

"Не думайте об Украине. Не беспокойтесь о страданиях украинцев. Думайте о своих кошельках и своей безопасности";

"Что мне дешевле: продолжать давать несколько несчастных миллиардов и парочку-другую из тысяч F-16 и "Абрамсов", ржавеющих в пустынях Невады, чтобы украинцы и дальше воевали вместо тебя, тебя, и тебя, и меня, оставить ли всю ту технику ржаветь, а деньги — на счетах Пентагона сегодня?"

"А может, и в Тайване. А может, и снова на Ближнем Востоке. Думаете ли, товарищ Си и верховный лидер Ирана не присматриваются внимательно к нашим действиям сейчас?"

И здесь помогает просто остановиться и сесть.

Пробовал какие-то выводы и заключения. Не работает. Аудитория возвращается в зону комфорта. Лучше всего работает так на полуслове, на самой высокой ноте, как раз посреди тезиса, просто оборвать и оставить аудиторию с незаконченным мнением в голове.

Источник: пост Александра Михельсона в Facebook со ссылкой Василия Тараса.