Причина вас удивит. Почему Зеленский не носит военную форму во время войны в Украине

Президент с начала войны изменил стиль одежды, но не носит публично военную форму

С начала полномасштабной войны украинцы могли наблюдать, как менялся стиль президента Владимира Зеленского. С первого дня вторжения из гардероба главы государства исчезли нарядные костюмы, белые рубашки и галстуки. Однако он не начал носить и военную форму, и на это есть причина.

"Телеграф" расскажет, почему президент Украины Зеленский сменил классический стиль на милитари, но не носит на публике военную форму.

Владимир Зеленский — что известно о его гардеробе

Зеленский стал первым президентом, который отказался от консервативного стиля и нарядных классических костюмов. С начала полномасштабной войны гардероб президента полностью изменился — теперь в нем удобные флиски и штаны, футболки с патриотической символикой и недорогая, но удобная обувь. И все это в темных тонах и в оттенках хаки.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Такая перемена в стиле Зеленского не удивительна, ведь он президент воюющей страны. Через свою одежду на публичных мероприятиях и на встречах с мировыми лидерами он передает соответствующие месседжи. При этом большинство одежды, которую носит Зеленский — это локальные украинские бренды, в частности М-ТАС, KateLab и Creative Depo.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Как признавался президент в интервью журналистам, его стиль изменился сам собой, ведь много одежды в стиле милитари ему дарили военные. Также свои вещи присылали украинские бренды, которые хотели, чтобы их футболки или флиски были на президенте во время его обращений или иностранных визитов.

А вот военную форму Владимир Александрович не носит принципиально. В интервью изданию Le Parisien он объяснил, что не носит военную форму из уважения к украинским военным.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

"Я никогда не мог себе позволить носить чисто военную форму, потому что я уважаю военных, а сам я не военный. У меня такая одежда, очень приближенная к военным. Но я считаю, что военную форму могут себе позволить носить исключительно военные", — объяснил Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

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