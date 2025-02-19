Причина вас здивує. Чому Зеленський не носить військову форму під час війни в Україні

Президент з початку війни змінив стиль одягу, але не має публічно військової форми

З початку повномасштабної війни українці мали змогу спостерігати, як змінювався стиль президента Володимира Зеленського. З першого дня вторгнення з гардеробу глави держави зникли ошатні костюми, білі сорочки та краватки. Однак він не почав носити й військову форму, і на це є причина.

"Телеграф" розповість, чому президент України Зеленський змінив класичний стиль на мілітарі, але не носить на публіці військову форму.

Володимир Зеленський — що відомо про його гардероб

Зеленський став першим президентом, який відмовився від консервативного стилю та ошатних класичних костюмів. З початку повномасштабної війни гардероб головнокомандувача повністю змінився — тепер у ньому зручні фліски та штани, футболки з патріотичною символікою та недороге, але зручне взуття. І все це у темних тонах та у відтінках хакі.

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Така зміна у стилі Зеленського не дивна, адже він президент країни, що воює. Через свій одяг на публічних заходах та на зустрічах зі світовими лідерами він передає відповідні меседжі. При цьому більшість одягу, який носить Зеленський, — це локальні українські бренди, зокрема М-ТАС, KateLab та Creative Depo.

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Як зізнавався президент в інтерв’ю журналістам, його стиль змінився сам собою, адже багато одягу у стилі мілітарі йому дарували військові. Також свої речі надсилали українські бренди, які хотіли, щоб їхні футболки чи фліски були на президенті під час його звернень чи іноземних візитів.

А ось військову форму Володимир Олександрович не носить принципово. В інтерв’ю виданню Le Parisien він пояснив, що не має військової форми з поваги до українських військових.

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

"Я ніколи не міг собі дозволити носити суто військову форму, тому що я поважаю військових, а сам я не військовий. У мене такий одяг, дуже наближений до військових. Але я вважаю, що військову форму можуть собі дозволити носити виключно військові", — пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

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