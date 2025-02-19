Работала в полиции и занимала должность в горсовете: как выглядит дочь предателя Кивы и что о ней известно

Дочь появилась у Ильи Кивы, когда ему было всего 16 лет

Илья Кива — бывший народный депутат Украины с пророссийскими взглядами, который был обвинен в госизмене и ликвидирован украинскими спецслужбами. Его кремировали и похоронили в Москве. В 16 лет Кива впервые стал отцом — на свет появилась его дочь Екатерина. Позже у предателя родились еще двое детей от разных женщин.

"Телеграф" расскажет, что известно о старшей дочери Ильи Кивы Екатерине, и как она выглядит.

Екатерина Кива — что о ней известно

Отец Екатерины — предатель родины, а вот о ее матери нет информации. Известно, что на момент рождения дочери экс-депутат был несовершеннолетним. А самой Кате сейчас около 30 лет, она родилась в Полтаве, откуда родом ее отец. Известно, что девушка училась в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и Национальной академии внутренних дел в Киеве.

С 2017 года Кива работала в органах полиции. Сначала она была инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности. А последняя ее должность в правоохранительных органах – старшая инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации.

Екатерина уволилась с должности в департаменте кадрового обеспечения полиции в сентябре 2020 года. А уже в 2021 году, когда ей было 27 лет, выиграла конкурс на должность директора юрдепартамента в Полтавском городском совете. После начала полномасштабной войны в Украине и побега предателя Ильи Кивы в Россию, полтавские активисты потребовали, чтобы Екатерину уволили с этой должности.

В марте 2022 года городской голова Полтавы Александр Мамай сначала заявил, что нет причин для увольнения Кивы с должности в юрдепартаменте. Однако спустя несколько дней сказал, что получил заявление от девушки уволится по собственному желанию и подписал его. Кроме того, с должности руководителя Спецкомбината похоронно-ритуального обслуживания ушел и Денис Верещака, который был в романтических отношениях с Кивой.

Илья Кива и все его трое детей

Из деклараций Екатерины Кивы за 2020 год известно, что у девушки есть квартира в Киеве на 49 квадратов, еще она владеет автомобилем Mazda 3 2018 года выпуска, которая стоила 631 тысячу гривен.

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