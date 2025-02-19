Приглашали всех подряд: как праздновали детские дни рождения в СССР

Подготовка к празднику началась заранее, поскольку много товаров было трудно достать из-за дефицита

В советское время празднование дня рождения ребенка было большим событием, хотя и без современных праздничных мероприятий, таких как торты при свечах и анимационные развлечения. В отсутствие специализированной праздничной индустрии родители делали все возможное, чтобы сделать этот день незабываемым для своих детей, даже имея ограниченные ресурсы.

"Телеграф" расскажет, как праздновали детские дни рождения в Советском Союзе. Даже самые маленькие торжества были полны особого шарма.

Детские дни рождения: как это делали в СССР

В советское время празднование детских дней рождения сильно отличалось от современных торжеств. Не было ярких аниматоров, дорогих мастичных тортов и фейерверков. Но это не мешало создавать теплую, семейную атмосферу, которая до сих пор вызывает ностальгию у выросших в ту эпоху.

Подготовка к празднику началась заранее, поскольку многие товары были трудно получить из-за дефицита. Родители, несмотря на скромное состояние, приложили немало усилий, чтобы сделать этот день особенным для своих детей. Для создания праздничной атмосферы использовали воздушные шарики, собственноручно изготовленные гирлянды и даже новогодние серпантины.

Некоторые семьи рисовали поздравления и фотографии именинника на стенгазетах. На вечеринках для подростков использовали зеркальные диско-пули, которые они занимали у друзей или делали собственноручно.

Кого приглашали на празднование

Кроме именинника на вечеринку приглашали друзей, родственников, соседей и даже коллег родителей. Приглашенные гости часто приходили со своими детьми, поэтому у всех было достаточно времени, чтобы развлечься. Все дети и взрослые сидели за одним большим столом, младшие гости могли в любой момент уйти поиграть, пока старшие продолжали пир. Нередко приходили и незваные гости, которых всегда встречали с большим увлечением. В школах и детских садах было принято, чтобы именинник приносил сладости для своих сверстников и воспитателей. Также в пионерских лагерях дети, родившиеся летом, иногда праздновали вместе все дни рождения, которые приходились на этот сезон.

Меню было простым, но сытным. Среди оригинальных блюд были картофель с колбасой или курицей, традиционный оливье салат, рыбный салат с рисом и печеночный торт. Десерты также готовились с нуля, в том числе зефирный торт со сгущенкой. Развлекательная программа была построена на совместных играх. Дети играли в прятки и шашки, доставали все игрушки, которые могли найти, и делились ими с друзьями во время игр.

Что дарили на дни рождения в СССР

Празднование дня рождения начиналось с вручения подарков. В те времена ценились даже мелочи, такие как цветные карандаши, подписные ручки и шоколадные конфеты. Дети с удовольствием получали книги классических авторов. Самыми распространенными подарками в то время были: игрушки: куклы, пластмассовые мишки, кролики, слоники, машинки, самолеты, металлические машинки для рукоделия, наборы для творчества: мозаика, цветная бумага, карандаши, фломастеры, цветной мел сладости: шоколад, зефир, конфеты.

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