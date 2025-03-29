В браке уже более 25 лет: как выглядит жена Арсения Яценюка, подарившая ему двух дочек

История супругов началась со служебного романа

Бывший премьер-министра Украины Арсений Яценюк, которого недавно потроллили за готовность служить в ВСУ, уже много лет находится в браке с Терезией Гур. Супруги женаты уже больше 25 лет и имеют двух дочек.

Известно, что Терезия старше мужа на 4 года. "Телеграф" рассказывает, чем сейчас занимается супруга Арсения Яценюка и как она выглядит.

Терезия Яценюк — что о ней известно

Тереза Викторовна Гур родилась в 1970 году. Она — дочь известных ученых-философов из Киевского политеха. Окончила Киевский институт культуры по специальности "библиограф научно-технической литературы и литературовед".

Терезия с отцом Виктором Гуром. Фото: facebook.com/tereziya.yatsenyuk

Роман пары начался на работе в банке "Райффайзен банк Аваль". Именно женщина сделала первый шаг в отношениях — она предложила Яценюку встретиться за чашкой кофе. Позже политик признавался, что это была любовь с первого взгляда.

Свадьба пары состоялась 30 апреля 1999 года. Наряд молодой на мероприятии отличался особенной элегантностью: серебристое платье и длинные белые перчатки.

У супругов двое детей — дочери Кристина (1999) и София (2004). В 2015 году София принимала участие в кастинге украинского музыкального шоу "Голос. Дети", но не прошла в следующий этап.

Фото: unian

Как сейчас выглядят София и Кристина Яценюки

Чем сейчас занимается Терезия Яценюк

После замужества и рождения детей Терезия сосредоточилась на семейной жизни. Параллельно, она — председатель Наблюдательного совета благотворительного семейного фонда "Відкрий Україну".

Как сейчас выглядит Терезия Яценюк. Фото: facebook.com/tereziya.yatsenyuk

В 2018 году в СМИ писали, что жена Яценюка устроилась психологом в отделении реабилитации Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами.

После полномасштабного вторжения России в Украину Терезия продолжает заниматься психологией и психоанализом. По крайней мере, так написано на личной странице Яценюк в Фейсбуке. Судя по публикациям в аккаунте, жена Арсения Петровича участвует в семинарах и ведет лекции.

Ранее мы писали о жене скандального главы Пентагона Пита Хегсета. Оказывается, она развалила его предыдущий брак.