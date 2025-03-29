В Reuters заявили о продвижении ВСУ в Белгородской области. Что происходит на фронте (карты)

Бои в Белгородской области: говорят эксперты и официальные источники.

Украинские войска продолжают активные боевые действия в Белгородской области на территории России, хотя официальный Киев не комментирует ситуацию. Западные аналитики фиксируют продвижение ВСУ на несколько километров вглубь территории РФ, но ни украинские, ни российские власти пока не подтверждают эти данные.

Об этом говорится в материале Reuters. Министерство обороны РФ ранее заявляло об отражении якобы нескольких попыток прорыва украинских войск в Белгородской области. В то же время Генеральный штаб ВСУ воздерживается от любых заявлений по поводу этих событий.

Также в своих отчетах и картах боевых действий украинское командование не отображает события в Белгородской области. Президент Владимир Зеленский недавно отметил, что Силы обороны предприняли "определенные шаги" за пределами Курской области, чтобы снизить давление на украинские позиции.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что действия украинских подразделений в Белгородской области могут быть направлены на "нейтрализацию угроз" со стороны российских войск, концентрирующихся вблизи границы.

Российские военные блоггеры сообщают об упорных боях в приграничных населенных пунктах. Так, Telegram-канал "Рыбар" заявляет, что столкновения продолжаются в селе Поповка, где активно используются дроны. Однако независимых подтверждений этой информации нет, подчеркивают Reuters.

По оценкам аналитиков, эти действия ВСУ могут являться частью операции по отвлечению российских войск, ведущих активные боевые действия в Курской области. Военные наблюдатели предполагают, что Россия уже перекинула подкрепление в Белгород из Гоптаровки на Курщине.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group утверждает, что украинским силам удалось прорвать первые линии обороны россиян и продвинуться на 3-4 км в глубь территории РФ. В то же время он отмечает, что дальнейшие успехи в этом направлении могут быть ограничены.

"Украинцы теоретически могут взять еще несколько сел в приграничной зоне, но это не означает прорыв. Это тактический успех, однако в оперативном или стратегическом плане он не даст значительного результата. У российских войск достаточно сил для ведения оборонных операций", — сказал он в комментарии Reuters.

Таким образом ситуация в Белгородской области остается напряженной, однако официальные украинские источники пока не подтверждают информацию о продвижении ВСУ, а Генштаб не отражает эти события в своих боевых сводках.

Однако согласно свежим картам мониторингового сервиса DeepState, в последние дни фронт несколько изменился.

Россиянам удалось завязать боевые действия за Малые Щербаки и часть Щербаков, а также зашли в Лобково, но ВСУ не дают им там закрепиться. В Степной линия фронта остается стабильной. Пока нет признаков, которые указывали бы, что армия РФ хочет провести более мощное наступление на Запорожье.

На западном фланге, в районе деревень Новоселка, Бурлацкое и Привольное, после ряда контратак ВСУ линия фронта застыла. С севера оккупанты сумели расширить зону своего контроля в селе Днепроэнергия, к которому весь март они пробивались по обоим берегам реки Мокри Ялы. Рашисты пытаются развить свой успех и атакуют дальше на север в направлении деревни Веселое, но пока закрепиться им не удается.

Хотя сейчас активна почти вся линия фронта, однако именно вокруг Покровска продолжается треть всех боев — более 400 на этой неделе. Рашисты собрались с силами и проводят ряд наступлений, часть из которых дала определенный результат. В частности, они сумели снова занять большую часть Песчаного. Но Силы обороны все еще контролируют северные окрестности села. На западном фланге возле Успеновки всю неделю продолжались встречные бои, в результате которых оккупанты выбили наших военных из южной части села, а также провели ряд наступлений на Новоалександровку. Однако ни в Успеновке, ни в Новоалександровке россиянам не удалось закрепиться.

Полтора месяца ВСУ удавалось сдерживать оккупантов и не допустить прорыва в Лиман через Колодец или Ямполевку. Мы даже контролировали часть Тернов. Однако на днях россияне пошли в новое массированное наступление и значительно расширили зону своего контроля на этом участке фронта. В частности, на восточном берегу реки Жеребец они полностью оккупировали Терны и заставили Силы обороны отойти в серую зону части Ямполевки. Однако все же выбить нас из Ямполевки враг не может, а потому сместил акценты и начал атаковать несколько южнее Торского, чтобы зайти защитникам Ямполевки в тыл.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во вторник, 18 марта, российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке наступления Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. При этом СНБО назвали эти публикации элементом информационной войны.