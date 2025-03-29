В Киеве молодой человек ограбил 40-летнюю женщину во время свидания. Полиция рассказала о подробностях преступления (фото)

Украденным телефоном оплатил продукты и не только

В Киеве мужчина во время свидания украл телефон женщины и оплатил им продукты в супермаркете, и снял наличные. Злоумышленника уже задержала полиция.

Как сообщает Нацполиция Киева, свидание проходило дома у 40-летней жительницы столицы. Во время встречи женщина пила алкоголь, а мужчина воспользовался ее нетрезвым состоянием.

"В Подольское управление полиции обратилась 40-летняя местная жительница с сообщением о краже. Заявительница рассказала правоохранителям, что к ней в гости пришел ее новый знакомый, с которым они совместно распивали спиртные напитки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 26-летний киевлянин воспользовался состоянием алкогольного опьянения женщины и украл у нее телефон. Он заранее узнал код доступа, чтобы воспользоваться гаджетом. Фигурант использовал телефон для оплаты продуктов в магазине, а также снятие наличных с банковской карты женщины.

"Оперативщики территориального подразделения разоблачили в совершении преступления 26-летнего киевлянина. Своими действиями он нанес потерпевшей ущерб на сумму около 18 тысяч гривен", — говорят в пресс-службе полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 200 (незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 28 марта полиция оцепила территориальный центр комплектования (ТЦК) в Киеве. Уже известно, что произошло.