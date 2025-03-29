"Не дожил до 50": умер первый чемпион мира независимой Украины

Бывший спортсмен не дожил до юбилея

Не стало известного украинского легкоатлета Геннадия Горбенко. Спортсмен прославился на юношеском уровне, став первым чемпионом мира по легкой атлетике в истории независимой Украины.

О смерти 49-летнего Горбенко сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины в Facebook. Прощание со спортсменом пройдет 31 марта в Подгородном на Днепропетровщине.

"С глубокой грустью узнали о потере выдающегося спортсмена – Геннадия Горбенко. Первый чемпион мира среди юниоров по легкой атлетике независимой Украины, чемпион Всемирной Универсиады, финалист Олимпийских Игр… Его достижения навсегда останутся в истории украинского спорта

Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал Геннадия. Его сила духа, талант и любовь к спорту всегда будут примером для будущих поколений", — гласит сообщение.

Справка: Геннадий Горбенко — специалист по бегу на короткие дистанции и барьерному бегу. Выступал за сборную Украины по легкой атлетике в 1994—2003 годах, чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады в Тэгу (Южная Корея), многократный победитель и призер первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Сиднее (Австралия).

Напомним, в марте не стало великого американского боксера Джорджа Формана. В начале 2025 года умер известный украинский футболист и тренер Виктор Насташевский.