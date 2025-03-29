Самую дорогую собаку Украины продают в Киевской области: какая порода стоит более полумиллиона (фото, видео)

Эти собаки похожи на пушистый шарик, но имеют отважное сердце

В Украине продают сотни элитных собак, но первенство по цене удерживают померанские шпицы. Эта порода одна из самых популярных в мире.

В Киевской области продают самых дорогих в стране щенков породы "померанский шпиц". Цена за животное варьируется от 9 до 23 тысяч долларов США, то есть от 370 до 946 тысяч гривен. Больше щенков стоят около 10-14 тысяч долларов — около полумиллиона гривен.

Объявление о продаже померанского шпица

Померанский шпиц "звезда соцсетей": что известно о породе

Это маленькие собаки, весом от 1,5 до 3,5 кг и высотой до 25 см. Популярность в соцсетях и сердцах людей они завоевали благодаря своей внешности — чрезвычайно пушистому меху. Эффект "шарика" создается через двойной шерстяной покров: густой подшерсток и длинные, прямые волосы.

Характер у померанцев – не на маленькую собаку. Они энергичны, смелы и могут пытаться защищать владельцев. Померанцев можно натренировать выполнять трюки, а их голос чрезвычайно звонкий. Цвет может быть от классического рыжего до белого, черного или кремового.

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