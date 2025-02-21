История украинского казачества раскрывает драматическую борьбу за сохранение уникальной демократической системы среди феодальной Европы

Украинское казачество — одно из самых загадочных явлений в истории Украины. Кто они: рыцарский орден или стая бандитов? Защитники православной веры или союзники Москвы?

На эти вопросы нет однозначного ответа, ведь казачество было очень разнообразным явлением. Существовали разные виды казаков: запорожские, реестровые, задунайские, бужские, черноморские, екатеринославские, донские, сибирские и т.д. Чтобы разобраться в этом многообразии, важно четко различать королевских реестровых казаков, которыми руководил назначенный старший, и свободных низовиков, выбиравших себе кошевого.

Войско Запорожское низовое было настоящим демократическим государством, где власть избиралась не с "богом помазанных" монархов, а обычными людьми из себя. Это явление настолько отличалось от традиционного феодального устройства, что польская шляхта называла эти территории "Диким полем" — не из-за отсутствия цивилизации, а из-за неприятия демократического образа жизни.

Имперские власти – сначала польские, а затем российские – вместо прямого военного противостояния избрали более коварный путь. Она начала создавать "клонов" Войска Запорожского: реестровое, бужское, черноморское, екатеринославское и другие казачьи формирования. Эти образования внешне копировали структуру настоящего казачества, но не имели главного автономии и демократического устройства.

В 18 веке, после очередной русско-турецкой войны, казакам, воевавшим в составе русского войска, отдали земли на новой границе по реке Южный Буг. Так появились поселения, названные в честь генералов и казачьих семей. Например, Вознесенск — тогдашнее казацкое поселение Соколы, Новая Одесса — Касперовка, названная в честь генерала Касперова, а Трикраты — Скаржинка, на месте казацкого рода Скаржинских.

После уничтожения Запорожской Сечи в 1775 г. казаки разделились: одни пошли под руку Османской империи, образовав Задунайское войско, а другие остались искать судьбы на территории Российской империи. Интересно, что массовое переселение казаков в османы происходило даже несмотря на то, что османы, как известно из истории, забирали детей, чтобы сделать из них янычар, закрывали церкви, приковывали казаков к галерам и били плетьми. Российские войска вынуждены были ставить заградительные укрепления против самовольных переселенцев. Именно об этом рассказывает песня "Ехал казак за Дунай".

Россия, оккупировав земли Войска Запорожского, нарушила Лубенский договор и захватила земли своего бывшего союзника. Следует напомнить слова Бисмарка (или того, кого в интернете называют Бисмарком): "Договоры с Россией не стоят даже бумаги, на которой написаны".

Для переманивания задунайских казаков на свою сторону было создано усть-дунайское (буджакское) казацкое войско. Но "проект" пришлось быстро закрыть, поскольку оно начало принимать беглецов с русского берега.

Оккупация Северного Причерноморья дала старт проекту "Новороссия", который предполагал превращение этой земли в "исконно русскую" путем вытеснения коренного населения, в том числе казаков. Сегодня эта история приобретает особую актуальность. Она демонстрирует, как важно сохранять собственную идентичность и не поддаваться манипуляциям, которые могут казаться выгодными в краткосрочной перспективе. Защита украинского информационного пространства и понимание истории становятся ключевыми факторами в сохранении национальной самобытности и демократических ценностей. А казачество – это сложная и многогранная тема, которая требует глубокого изучения и беспристрастного подхода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле были вооружены казаки. Исследования и исторические портреты доказывают, что казацкое войско, особенно старшина, использовало передовые для своего времени защитные доспехи.