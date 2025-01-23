Имели по 9 жизней и заговаривали пули? Правда и мифы о казаках-характерниках в украинской истории

Характерники – легендарные казаки-колдуны, которые по преданию обладали сверхъестественными способностями и играли важную роль в казацкой культуре XVII века

Казаки, особенно в контексте украинской истории, всегда ассоциировались с отвагой, боевыми подвигами и определенными мистическими свойствами. Одной из самых интересных фигур в казацком фольклоре есть характерники — лица, по преданию, обладавшие чрезвычайными способностями, такими как колдовство или превращение в животных.

Однако действительно ли эти персонажи имели такие возможности или это всего лишь народные мифы? Интересные факты рассказал историк Александр Алферов.

Происхождение термина "характерщик"

Слово "характерник" происходит от греческого слова "характер", что означает "знак" или "метка". В средневековой Европе это слово использовалось для обозначения людей, имевших определенные магические знаки на теле, свидетельствующие об их связи с дьяволом или колдовством. В Украине же характерниками называли казаков, которые имели репутацию колдунов. Например, польский историк Барташ Папроцкий в своих записях упоминал о казаках, которые умели "заговаривать" пули.

Характеристики в исторических источниках

В исторических документах XVII века обнаруживаются многочисленные упоминания о характерниках. К примеру, священник Шимон Окольский описывал, как казаки использовали магию для обеспечения успеха в битвах. В его дневнике говорится, что казаки размещали "волшебниц" на крышах для заказа на хорошую стрельбу. Эти факты свидетельствуют о том, что колдовство было неотъемлемой частью казацкой культуры.

Колдовство и его последствия

Колдовство среди казаков не ограничивалось только боевыми ритуалами. Известно также о случаях использования магии для личных целей. Например, в поэме Мартина Пашковского упоминается о том, что у казаков было девять душ — как коты — и могли возвращаться к жизни после смерти. Это подчеркивает глубокие корни веры в магию в украинском фольклоре.

Известные характерники

Среди известнейших характерников можно выделить:

Иван Сирко;

Семен Палий;

Иван Богун;

Иван Пидкова;

Максим Кривонос.

Однако самым известным характерником называют казака Мамая – идеализированный образ казака-путешественника, воина, мудреца. Также, по преданию, почти все казачьи гетманы, кошевые атаманы и известные полковники являлись характерниками.

Современный взгляд на характерников

Сегодня изучение истории характерников вызывает интерес у многих исследователей. Некоторые считают их мифическими персонажами, предназначенными для объяснения непонятного. Другие утверждают, что такие фигуры имели реальное существование и играли важную роль в культуре и социальной жизни украинского народа.

Характерники остаются загадочными фигурами в истории и культуре. Их образы переплетаются с легендами и реальностью, создавая уникальное мифологическое пространство. Независимо от того, были ли они реальными колдунами или просто персонажами народных преданий, их влияние на украинскую культуру идентифицируется по сей день.

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