Хирург требовал деньги с пациентов за бесплатные операции: суд принял неожиданное решение

Он еще и заведующий кафедрой в медакадемии

В Запорожской области врач-хирург и по совместительству заведующий кафедрой хирургии требовал от пациента деньги за бесплатную операцию. Он получил 12 тысяч гривен, но суд оправдал его.

Об этом свидетельствует приговор суда. Отмечается, что фигурантом дела является заведующий кафедрой хирургии и малоинвазивных технологий ДЗ "Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украины" и по совместительству врач-хирург 1 хирургического отделения КНП "Городской больницы №3" Запорожского городского совета.

У человека есть научная степень профессора, доктора медицинских наук. В 2021 году он требовал взятку от одного из пациентов, привлекая к схеме коллегу-хирурга.

"Понимая, что самостоятельно не сможет воплотить свои преступные намерения, решил подыскать лиц, которые разделяли бы его взгляды на незаконное обогащение и вместе с ним могли бы совершать уголовные правонарушения. Пациент должен был передать им денежное вознаграждение в сумме 12000 гривен", — говорится в документе.

Впоследствии врач получил свои средства, но суд оправдал его, ведь "лицо не является субъектом указанного преступления". Оказалось, что пациент не знал, что врач хирург еще и заведующий кафедрой. Поэтому квалификация его действий некорректна.

"Признать лицо невиновным в предъявленном ему обвинении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения и оправдать его", — принял суд.

В то же время по делу было много вещественных доказательств, указывающих на наличие преступления, но по закону "ответственность за получение неправомерной выгоды наступает только при условии, если должностное лицо получило его за выполнение или невыполнение таких действий, которые оно могло или должно было выполнить с использованием предоставленной ему власти". А так как заведующий кафедрой, выполняя неправомерные действия, не использовал возможности, связанные с его должностью, то в его действиях отсутствует состав уголовного правонарушения.

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