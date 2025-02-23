Рекордная атака: Россия массированно атаковала Украину этой ночью, как отработала ПВО

Меньшая часть из этого количества была локационно потеряна

Российские войска в ночь на 23 февраля совершили атаку по Украине, применив рекордное количество беспилотных летательных аппаратов. В небе их было зафиксировано более двух сотен.

Об этом на своей страннице в Facebook сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, речь идет об общем количестве в 267 вражеских дронов.

Это рекордное количество дронов, выпущенных по Украине за одну ночь за время полномасштабной войны.

При этом, Юрий Игнат говорит, что из них силами противовоздушной обороны были уничтожены 138 дронов. А еще 119 — это были дроны-имитаторы и они локационно потеряны без последствий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 то под ударом этой ночью оказались Киев, Запорожье, Кривой Рог, а также Одесский регион. Россияне запустили по столице беспилотники. В результате от падения обломков сбитых дронов пострадали следующие районы: Печерский, Голосеевский и Дарницкий районы. Также ракетный обстрел города россияне устроили вечером 22 февраля. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект. Известно об одном погибшем мужчине в больнице, а также о четверых пострадавших.