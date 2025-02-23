Рекордна атака: Росія масовано обстріляла Україну цієї ночі, як відпрацювала ППО

Найменша частина з цієї кількості була локаційно втрачена

Російські війська в ніч на 23 лютого здійснили атаку по Україні, застосувавши рекордну кількість безпілотних літальних апаратів. У небі їх було зафіксовано понад дві сотні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, йдеться про загальну кількість 267 ворожих дронів.

Це рекордна кількість дронів, випущених по Україні за одну ніч за час повномасштабної війни.

При цьому Юрій Ігнат каже, що з них силами протиповітряної оборони було знищено 138 дронів. А ще 119 — це були дрони-імітатори, і вони локаційно втрачені без наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 23 під ударом цієї ночі опинилися Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг, а також Одеський регіон. Росіяни запустили по столиці безпілотники. Внаслідок падіння уламків збитих дронів постраждали такі райони: Печерський, Голосіївський та Дарницький райони. Також ракетний обстріл міста росіяни влаштували увечері 22 лютого. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Відомо про одного загиблого чоловіка в лікарні, а також про чотирьох постраждалих.