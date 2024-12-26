Вел себя как "большой малыш": каким был Тищенко в "Ревизоре"

Политик вел социальную телепрограмму два сезона

Николай Тищенко — одиозный политик, телеведущий, ресторатор, неоднократно попадавший в скандалы. Сейчас нардеп подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего Дмитрия Мазохи. Однако на последнее заседание суда он не явился из-за жалоб на здоровье.

До политической карьеры Тищенко работал на телевидении. Он был ведущим программы "Ревизор", в которой проверял заведения питания и гостиницы на чистоту и соответствие нормам. "Телеграф" расскажет, каким был в те времена скандальный политик.

Николай Тищенко в "Ревизоре"

Директор Творческого объединения №1, которое занималось созданием "Ревизора", Виктория Бурдукова рассказывала, что Тищенко проходил 3 этапа кастинга в программу, как все кандидаты. У мужчины было собеседование, ревизия в предложенных обстоятельствах и настоящая проверка заведения.

Тищенко вспоминал в интервью, что создатели проекта создавали ему неудобные обстоятельства, чтобы увидеть, как он будет себя вести. Например, мужчина жил в отеле без горячей воды и тепла при температуре +13 и ночевал в тесном спальном мешке. Также авторы "Ревизора" в течение 2 дней не давали Тищенко пищи, объясняя это особенностями контракта.

Впрочем, Тищенко отмечал, что трудности его не пугали, а наоборот заинтересовали. Также телеведущий рассказывал, что шеф-редактор программы Анна Жижа очень помогала ему в работе и все подсказывала. Иногда зрители видели женщину в кадре, поскольку она несколько раз проводила ревизии вместо ведущего.

Жижа делилась, что Тищенко работал в кадре по 10-12 часов в сутки, и это было очень сложно. Поэтому иногда случались "ляпы", которые редактор могла исправить. Анна рассказывала, что телеведущий чаще ошибался, когда был голоден. Поэтому он мог вести себя как "большой малыш".

"Коля мог устать, он мужчина, и если у нас не было обеда, и он не съел кусок мяса и десяток яиц без желтка, он мог заговариваться. Перепутать духовку с чем-то еще", — говорила Жижа.

Сам ресторатор был достаточно строгим ревизором. Он критиковал персонал, если в заведениях было грязно или хранилась несвежая еда.

В то же время программа с участием Тищенко стала успешной. В 2018 году его наградили премией "Телетриумф" в номинации "Лучший ведущий тематической развлекательной программы формата lifestyle". Ресторатор признался, что едва не потерял свой бизнес из-за концентрации на телевизионной карьере, однако был счастлив, что его работу оценили. Он сравнивал эмоции, которые испытал после получения статуэтки, как после рождения ребенка.

С Тищенко планировали снять один сезон "Ревизора", но решили продлить контракт еще и на второй. В 2018 году шоумен заявил, что покидает программу. Вероятно, мужчину утомили длительные съемки и частые поездки в разные города Украины. Так, Тищенко вел 8 и 9 сезон проекта, а затем прекратил сотрудничество с "Ревизором".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел в молодости скандальный политик Николай Тищенко В последние годы его внешность несколько изменилась.