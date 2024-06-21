На фоне скандала с военным в Днепре Тищенко снова на слуху: правда ли, что он кум Ермака?

Многие в своих упоминаниях о нардепе называют его просто — "кум Ермака"

После скандала с военным в Днепре народный депутат Николай Тищенко снова оказался на слуху и сейчас украинцы активно ищут о нем информацию в сети. Один из самых популярных запросов на сегодняшний день — правда ли, что он кум главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Для этого были найдены в соцсетях, СМИ, интервью заявления по данному поводу от них обоих.

Стоит отметить, что во многих публикациях и постах Тищенко называют именно "кумом Ермака". При этом данный факт всплывает зачастую, когда вокруг нардепа разворачивается новый скандал.

Так, в 2016 году Николай Тищенко опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он называет Ермака крестным отцом своего сына. Отметим, что в 2016-ом Тищенко покинул МастерШеф после 6 лет эфиров, а в следующем году стал ведущим "Ревизора". Андрей Ермак в 107 году стал членом Украинской киноакадемии, а также членом Европейской киноакадемии. Немногие знают, но он является основателем Garnet International Media Group и продюсером 5 фильмов.

В 2020 году Ермак подтвердил, что крестил сына Николая Тищенко. При этом он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к выдвижению его кума на выборах мэра Киева.

"Мы знакомы много лет. Когда у Коли родился сын…(первый — ред.) Я его крестил. Мы никогда не были ни в каком совместном бизнесе, просто дружили. Хочу прояснить момент, пользуясь возможностью: когда Коля пришел с идеей, что хочет идти на парламентские выборы, я сказал, что не буду ходатайствовать, рекомендовать его в список….Я сказал ему: хочешь идти — идти и побеждай. Я с уважением отношусь к тому, что он выбрал один из самых непростых участков, победил и стал депутатом", — сказал он в интервью LB.ua.

Помимо того Ермак подчеркнул, что "растиражированное "кум Тищенко" имеет мало общего с реальностью", поскольку они мало общаются из-за нехватки времени у обоих.

В том же 2020 году Тищенко в интервью "Украинской правде" сказал, что с главой Офиса президента Андреем Ермаком у него строгие взаимоотношения, несмотря на то, что он его кум.

"Смотрите, я – кум, мы знакомы больше 30 лет, но я не хочу спекуляций на этой теме и еще раз призываю: хватит спекулировать. У нас профессиональные взаимоотношения. Больше могу сказать – и они еще более строгие, чем если бы это было по отношению к любому другому народному депутату. Потому что у нас нет права на ошибку. Мы работаем на страну", — заявлял нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на каких автомобилях ездит нардеп Николай Тищенко. Часть из этих машин записаны на него официально, а часть — принадлежит его близкому окружению.