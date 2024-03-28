Множество скандалов и "чужие" авто. Чем запомнился Тищенко за 5 лет в Раде

Пока Совет закрыт для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансовых дел.

Скандальный нардеп Николай Тищенко за время под куполом Рады освоил образ жизни перекати-поля — живет в квартирах и ездит на машинах других людей.

Рассказываем об этом подробнее.

Краткое досье

В Верховную Раду был владельцем сети ресторанов и вел телешоу "Ревизор". В 2019 году был избран депутатом по 219 округу (Святошинский район Киева) от партии "Слуга народа".

В январе 2023 Тищенко исключили из фракции и партии "Слуга народа", отстранив от ключевой должности заместителя председателя фракции. Также отстранили от руководства Закарпатской областной организацией "Слуги Народа".

Сейчас заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Внефракционный.

Эффективность

Тищенко в 2022 году занялся ВСК по лесным, водным ресурсам и экоинспекции. Предлагал, чтобы ВСУ защищали леса и горы во время войны.

Однако отчеты не набирали голоса.

Активность в 2019-2024 годах

В конце 2022 года проголосовал за градостроительную реформу (#5655). Голосовал против открытия реестр по декларациям.

Или обеднел/обогатил

Декларации Тищенко – отдельный вид искусства находить щели в законодательстве. Недавно журналист "УП" Михаил Ткач несколько дней ездил за нардепом по Ужгороду и увидел кучу незадекларированного имущества:

электрокар Mercerdes-Benz V250 (записан на другого человека);

жену он тоже не задекларировал (ибо развелся, а это позволяет исключить из документа ее имущество и доходы). Но их видели вместе.

проживание (незадекларированное) в квартире самого дорогого ЖК в Ужгороде экс-жены Аллы Барановской;

возможно, скрытый бизнес.

Бывшая также подарила ему 12 млн. грн после развода. Подарок поступил 15 февраля 2024, а развелась пара в конце 2023 года.

ЖК "PecherSKY"

Тищенко также безвозмездно пользовался квартирой и паркоместами в элитном ЖК "PecherSKY" в столице.

Хотя особых сенсаций от декларации Тищенко ожидать не стоит (потому что он мало что декларирует), все же давайте посмотрим, как изменилось состояние его финансовых дел.

На старте попадания в Раду в 2019 годуТищенко задекларировал:

квартиру в Киеве жены;

земельный участок 1000 м2 в Киеве жены

супруги бесплатно пользовались двумя паркоместами родственника бизнес-партнера по ресторанному бизнесу Виталия Ситака.

бесплатное пользование квартирой Ситака в Киеве и квартирой отца.

Также указал коллекцию сумочек и украшений жены: Dior, Prada, Chanel, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Salomon, Valentino, Yves Saint Laurent, Hermes, кольцо и браслет Cartier, несколько часов Rolex, в том числе 3 самого Тищенко. Депутат тоже не отставал и имел часы Breguet, Bovet 1822, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet.

Экономия в начале политической карьеры и сейчас

За время пребывания Тищенко в Раде супруга пересела на Mercedes-Benz E400 (1,3 млн грн), у нее также с 2020 года появилось нежилое помещение в Киеве (совместно с Владимиром Ситаком и Геннадием Дмитриевым площадью 283,5 кв.м). Она владелица салонов красоты в Киеве и Ужгороде.

Сбережения депутата также выросли: у него уже было 242 тыс. евро (в 2019-м — 11 тысяч), 41,5 тыс. долларов (по сравнению с 38,5 тыс. раньше). Жена хранила наличными 9,15 млн гривен (в 2019 – 980 тыс. грн) и 290 тыс. долларов.

Репутация в медиа

Тищенко удается попадать в скандалы. Их настолько много, что просто перечислим их по пунктам:

Ранее Телеграф писал, что нардеп Тищенко обсуждал "экологические вопросы" с фигурантом расследования ДБР.