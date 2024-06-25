Николай Тищенко получил подозрение от ГБР: все подробности и фото

ГБР показало кадры визита к нардепу

Народный депутат Николай Тищенко, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, получил сообщение о подозрении. Речь идет о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

"20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физических спецсредств", — говорится в сообщении ДБР.

Отмечается, что Тищенко сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. То есть, по части 2 статьи 146 УК Украины). ГБР публикует кадры "визита" следователей к Тищенко.

Напомним, 20 июня на военного Дмитрия Павлова в середине Днепра напала "свита" Тищенко. Мужчина как раз гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечание в сторону охраны нардепа. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Как рассказывал "Телеграф", полицейский Богдан Писаренко, который в Днепре помогал нардепу Тищенко совершать нападение на военного, был уволен из Национальной полиции. Кроме того, в сети вычислили еще одного нападающего на военного в Днепре, действовавшего вместе с нардепом Тищенко и другими охранниками.

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