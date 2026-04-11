Смешные мемы про "куличики печёте?" от украинцев разнесли Threads (фото)

Называть украинскую паску "куличом" — это грех

Пасха в Украине — это не только корзины и крашанки, но и вечная борьба за чистоту языка. В этом году в соцсетях снова разгорелась пылкая дискуссия: как правильно называть праздничную сдобу и почему слово "кулич" заставляет украинцев создавать десятки иронических мемов.

Все началось с сообщения пользовательницы Threads Александры Дроздовой. Женщина возмутилась, что даже на четвертый год полномасштабного вторжения в ее ленте продолжают мелькать "куличи".

"Объясните мне почему в тредсе все массово начали называть паски куличиками?", — возмущается пользовательница.

Александра распространила скриншоты постов, где украинцы кичатся выпечкой, употребляя чужеродное слово.

Реакция сообщества не заставила себя ждать. Пользователи иронизируют, что слово "кулич" в Украине — это как "паляниця" для оккупанта: сразу выдает чужого. Большинство комментаторов уверяют: в их кругах говорят исключительно "паска", а "куличи" остались где-то за поребриком. Подписчики начали массово делиться мемами.

"А зачем мы открыли магазин "все для куличей" и залегли на крыше напротив магазина?"

"Я ему и дочь, я ему и квартиру и машину тоже ему, а он на кухню заходит и спрашивает: "куличики печёте?"

Напомним, филологи отмечают: в украинском языке обрядовый пасхальный хлеб называется паской. Слово же "кулич" является сугубо русским термином, не имеющим отношения к нашим традициям.