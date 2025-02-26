Сбежал на личном самолете? Куда пропал одиозный политик Вадим Новинский и где его видели в последний раз

Похоже война в Украине не повлияла на привычный образ жизни бизнесмена и экс-нардепа

Вадим Новинский — одиозный украинский политик и бизнесмен, который обвинил в ударе по "Охматдету" политиков, а не россиян и открыто выражал свои пророссийские взгляды. В январе 2025 года ему сообщили о подозрении в госизмене, а до того в 2022 году против него были введены санкции СНБО. Однако, такие меры украинских властей, похоже, не сильно повлияли на образ жизни экс-депутата, ведь недавно его заметили на курорте в Германии.

"Телеграф" расскажет, куда пропал Вадим Новинский, и где журналисты заметили его в последний раз.

Вадим Новинский. Фото: Getty Images

Вадим Новинский — что о нем известно

Одиозный украинский политик Вадим Новинский, которого подозревают в госизмене, родился 3 июня 1963 года в Новгородской области России. В 2012 году во время правления Януковича Новинский получил украинское гражданство.

Известно, что в начале 90-х он начал строить бизнес в Украине, сосредоточившись на горно-металлургической отрасли. Новинский является основателем и основным акционером "Смарт-Холдинга", владеющего долей в металлургическом холдинге "Метинвест".

Вадим Новинский. Фото: Getty Images

С апреля 2020 года экс-надер стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Он часто публично высказывался в поддержку российской православной церкви, пропагандистских нарративов и сеял религиозную рознь между украинцев.

Вадим Новинский был народным депутатом трех созывов Верховной Рады от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока". В июле 2022 года нардеп сложил свой мандат и полномочия народного избранника.

Где сейчас Вадим Новинский?

Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование "Батальон "Элита", в котором показали свежие кадры с Вадимом Новинским. Как оказалось, депутата заметили на элитном курорте Тегернзе в Верхней Баварии (Германия). Тем временем его личный частный самолет стоит в аэропорту Мюнхена. Возможно именно на этом самолете одиозный политик покинул Украину перед полномасштабным вторжением России.

Вадим Новинский на корорте в Германии

Отметим, что в январе 2025 года Служба безопасности Украины сообщила Вадиму Новинскому о подозрении в госизмене и разжигании религиозной розни. Экс-нардеп также подозревается в координации деятельности подчиненных РПЦ отдельных религиозных структур в Украине с целью поддержки и оправдания агрессии РФ.

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