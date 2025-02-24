Была популярной в Украине, но внезапно исчезла: где сейчас певица 90-х Ольга Юнакова и как выглядит
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Исполнительница уже много лет не живет в Украине
Ольга Юнакова – известная украинская певица, которая была на пике популярности в 90-х. Она получала призовые места на фестивалях "Червона рута" и "Таврийские игры", выпустила несколько музыкальных альбомов. А потом женщина исчезла из публичного пространства. Недавно мы рассказывали, куда пропал финалист X-фактора Евгений Литвинкович.
"Телеграф" расскажет о карьере исполнительницы, и где она сейчас.
Что известно об Ольге Юнаковой
Будущая певица родилась во Львове в 1971 году. Начала выступать еще в раннем детстве. Юнакова впервые вышла на сцену в телевизионной программе "Веселые нотки" в Москве. Тогда она стала лауреатом проекта с треком "Чебурашка". Ольга училась во Львовском музыкально-педагогическом училище.
На большой сцене Ольга начала выступать в 90-х, когда была участницей группы "Пліч-о-пліч". Тогда она получала премии "Вивих", "Дзвін", "Тарас Бульба". Юнакова получила вторую премию на фестивале "Червона рута", стала лауреатом "Таврийских игор" и "Славянского базара". Также ее клипы транслировал популярный хит-парад "Территория А".
В 1995 году Юнакова стала сольной исполнительницей. Затем Ольга переехала в Киев, где была ведущей программы "Толкование сновидений" на УТ-2. Через год певица стала совладелицей студии звукозаписи "На куличках рекордз". Также некоторое время артистка работала в продюсерском центре "Хит Фабрика".
В 2001 году Юнакова работала ведущей программы "Мелодром" на НБМ, который является нынешним "5 каналом". Через год Ольга получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств, где училась на режиссера мероприятий.
Юнакова выпускала клипы на треки "Мальчик мой", "Бриллиант", "Оле, оля", музыкальные альбомы "Я за любовью", "Войди в мой сон", "Я хочу так".
Где сейчас Ольга Юнакова
Впоследствии Ольга перестала появляться на публике. В 2014 году Юнокова вместе с мужем Степаном и дочками уехала на отдых в Испанию. Там семья решила остаться жить. Младшие дочери — Ева и Моника — учатся в школе, а старшая — Тереза — изучает профессии видеографа и режиссера.
Ольга периодически выступает в Испании и дает уроки вокалу. Также ее приглашают вести разные мероприятия. А муж певицы проводит сеансы массажа. Семья арендует огромный дом в Марбелье. На территории есть бассейн, зона барбекю, сад и небольшой огород, где артистка сажает фрукты и овощи.
С момента переезда в Испанию Юнакова с семьей не возвращалась в Украину. Пока артистка не знает, будет ли проживать в Испании всю жизнь. Война дала понимание ее семье, что нужно жить здесь и сейчас, и ничего не планировать.
Также Юнакова с мужем занимается реставрацией мебели, которую находит на барахолках. Еще одно маленькое хобби артистки – коллекционирование кукольных домиков. На странице в фейсбуке певица делится фотографиями из своих выступлений и путешествий.
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