Была популярной в Украине, но внезапно исчезла: где сейчас певица 90-х Ольга Юнакова и как выглядит

Исполнительница уже много лет не живет в Украине

Ольга Юнакова – известная украинская певица, которая была на пике популярности в 90-х. Она получала призовые места на фестивалях "Червона рута" и "Таврийские игры", выпустила несколько музыкальных альбомов. А потом женщина исчезла из публичного пространства. Недавно мы рассказывали, куда пропал финалист X-фактора Евгений Литвинкович.

"Телеграф" расскажет о карьере исполнительницы, и где она сейчас.

Что известно об Ольге Юнаковой

Будущая певица родилась во Львове в 1971 году. Начала выступать еще в раннем детстве. Юнакова впервые вышла на сцену в телевизионной программе "Веселые нотки" в Москве. Тогда она стала лауреатом проекта с треком "Чебурашка". Ольга училась во Львовском музыкально-педагогическом училище.

Ольга Юнакова с группой "Пліч-о-пліч", фото из ее соцсетей

На большой сцене Ольга начала выступать в 90-х, когда была участницей группы "Пліч-о-пліч". Тогда она получала премии "Вивих", "Дзвін", "Тарас Бульба". Юнакова получила вторую премию на фестивале "Червона рута", стала лауреатом "Таврийских игор" и "Славянского базара". Также ее клипы транслировал популярный хит-парад "Территория А".

В 1995 году Юнакова стала сольной исполнительницей. Затем Ольга переехала в Киев, где была ведущей программы "Толкование сновидений" на УТ-2. Через год певица стала совладелицей студии звукозаписи "На куличках рекордз". Также некоторое время артистка работала в продюсерском центре "Хит Фабрика".

Ольга Юнакова — "Любов і гріх"

Ольга Юнакова — "Ти будеш мій"

В 2001 году Юнакова работала ведущей программы "Мелодром" на НБМ, который является нынешним "5 каналом". Через год Ольга получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств, где училась на режиссера мероприятий.

Юнакова была ведущей музыкальных программ, фото из ее соцсетей

Ольга Юнакова была известной певицей, фото из ее соцсетей

Юнакова выпускала клипы на треки "Мальчик мой", "Бриллиант", "Оле, оля", музыкальные альбомы "Я за любовью", "Войди в мой сон", "Я хочу так".

Где сейчас Ольга Юнакова

Впоследствии Ольга перестала появляться на публике. В 2014 году Юнокова вместе с мужем Степаном и дочками уехала на отдых в Испанию. Там семья решила остаться жить. Младшие дочери — Ева и Моника — учатся в школе, а старшая — Тереза — изучает профессии видеографа и режиссера.

Юнакова вместе с дочками, фото из ее соцсетей

Ольга периодически выступает в Испании и дает уроки вокалу. Также ее приглашают вести разные мероприятия. А муж певицы проводит сеансы массажа. Семья арендует огромный дом в Марбелье. На территории есть бассейн, зона барбекю, сад и небольшой огород, где артистка сажает фрукты и овощи.

Юноша проживает в Испании, фото из ее соцсетей

Юнакова с мужем в Испании, фото из ее соцсетей

С момента переезда в Испанию Юнакова с семьей не возвращалась в Украину. Пока артистка не знает, будет ли проживать в Испании всю жизнь. Война дала понимание ее семье, что нужно жить здесь и сейчас, и ничего не планировать.

Юнакова учит детей петь, фото из ее соцсетей

Юнакова работает с детьми, фото из ее соцсетей

Также Юнакова с мужем занимается реставрацией мебели, которую находит на барахолках. Еще одно маленькое хобби артистки – коллекционирование кукольных домиков. На странице в фейсбуке певица делится фотографиями из своих выступлений и путешествий.

Юнакова показывает себя в путешествиях, фото из ее соцсетей

Юнакова путешествует по разным странам, фото из ее соцсетей

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