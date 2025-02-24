Наследство отца досталось только одной из них: что известно о дочерях исполнителя "Плачет девушка в автомате" Осина

Наследство исполнителя перешло только к одной дочери

Евгений Осин был популярным исполнителем в 90-х, в частности пел трек "Плачет девушка в автомате", ставший хитом на постсоветском пространстве. В 54 года артист умер, но у него осталось две дочери.

"Телеграф" расскажет, что известно о наследницах популярного певца 90-х.

Что известно о дочерях Евгения Осина

Дочь исполнительница — Агния — появилась в его браке с банковской работницей Наталией Черемисиной. Это произошло в 2002 году. Евгений проводил много времени с дочерью и писал ей стихи и песни. Также семья ездила отдыхать к морю, и создавалось впечатление, что у них все хорошо.

Евгений Осин с дочерью Агнией, фото из сети

Осин с дочерью и женой, фото из сети

Однако певец имел пристрастие к алкоголю, и в этом состоянии становился агрессивным. Потому жена подала на развод, а общение Осина с дочерью стало редкостью. Впоследствии Евгений устроился на работу в школу, где училась его дочь. Там он создал коллектив "Фишки", где пригласил Агнию солисткой. Они сотрудничали и выпустили несколько клипов. Однако экс-жена певца перевела дочь в другую школу, чтобы они не виделись. А все потому, что певец выпивал.

Дочь Евгения Осина — Агния, фото из сети

Агнии, как и ее отцу, удавалось хорошо петь, писать стихи и танцевать. Смерть Осина стала для Агнии ударом, поэтому она написала отцу песню. В то же время девушка рассказывала, что считает отца слабым по характеру. Причиной стало то, что артист не смог преодолеть алкогольную зависимость, хотя родные его в этом поддерживали.

Агния Осина занималась музыкой, фото из сети

Агния училась в музыкальном училище на руководителя хора. В 2019 году девушка взяла псевдоним "Милослава" для карьеры в музыке. Впоследствии она вышла замуж за Владислава и родила дочь Ксению. В 2023 году Агния вышла замуж во второй раз и рассказала, что очень счастлива.

А вот другую дочь Осина публика узнала незадолго до смерти артиста. У него была дочь Анастасия в гражданском браке с Еленой Годуновой. Девочка появилась на свет в 2006 году. Позже выяснилось, что Анастасия не была родной дочерью артиста. Несмотря на это, Осин хорошо относился к ней и интересовался ее жизнью.

Осин с приемной дочерью Анастасией Годуновой, фото из сети

Анастасия судилась с другой дочерью Осина — Агнией — за наследство отца. Однако девушка проиграла иск. Ей досталось только право исполнять 3 песни, которые артист написал ей в течение карьеры. Так Анастасия продолжила записывать треки и клипы, а также появляться на телевидении.

Анастасия Годунова занимается творчеством, фото из сети

Приемной дочери Осина достались только 3 песни из его наследия, фото из сети

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