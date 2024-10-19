Выехал из Украины из-за "политических преследований": где сейчас экс-нардеп Андрей Шкиль и что о нем известно

Возвращаться в политику Андрей Шкиль не планирует

Многие украинские политики давно выехали за рубеж, кроме экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, в их числе находится и бывший народный депутат Украины Андрей Шкиль. Его называли одним из самых активных спикеров блока Юлии Тимошенко.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится экс-нардеп и чем занимается. Также мы узнали, что он думает по поводу войны, которую развязала Российская Федерация против Украины.

Политическая карьера

Родился политик во Львове в 1988 году, где окончил медицинский институт на фармацевтическом факультете. А в 1997 году он получил образование журналиста. В 1989 году Андрей Шкиль вошел в состав редколлегии газеты "Молодая Украина" и был избран заместителем главы Союза независимой украинской молодежи (СНУМ).

Спустя год он стал главой Львовской ОК УНА (Украинской народной ассамблеи), а в январе 1992-го года его выбрали главным редактором еженедельника "Голос нации". Также Шкиль занимал должность главы пропагандистской референтуры УНА, а с 1999 по ноябрь 2001 года был главой Центрального провода УНА-УНСО (УНСО — Украинская народная самооборона) и с 2002-го — главой УНА-УНСО.

Андрей Шкиль был арестован

В 2002 году он как самовыдвиженец одержал победу в одном из округов Львова на выборах Верховной Рады Украины и присоединился к фракции Блока Юлии Тимошенко. Андрей Шкиль вошел в тройку наиболее часто выступающих парламентариев и он трижды избирался депутатом ВР.

Арест за "массовые беспорядки"

Андрей Шкиль входил в число непримиримых противников режима Леонида Кучмы, поэтому участвовал в акции "Украина без Кучмы". Его арестовали в 2001 году по обвинению в организации массовых беспорядков в Киеве. Тогда между оппозиционерами и милицией произошли столкновения.

Политик год просидел в тюрьме, за это время его лишили председательства в УНА-УНСО. В 2002 году он снова стал народным депутатом и вернул себе кресло председателя УНА-УНСО. В мае 2005 года Шкиля назначали советником премьер-министра Юлии Тимошенко на общественных началах. В 2006 году Шкиль снова получил депутатский мандат по списку БЮТ и был избран в парламент.

Андрей Шкиль год сидел в тюрьме

Летом 2007 году Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело против Андрея Шкиля, но через месяц приостановила свое расследование. А в конце 2012 года народный депутат выехал в Прагу и заявил о намерении просить в стране политического убежища в связи с уголовными преследованиями в Украине, но ему отказали. В мае 2013 года Шкиль переехал во Францию.

Покушение

В ноябре 2004 года Андрей Шкиль заявил, что против него готовится акция, направленная на то, чтобы его ликвидировать. Такие попытки он связал со своей политической деятельностью. Впрочем, покушение не состоялось.

Где сейчас находится Андрей Шкиль и что говорит о войне

В 2021 году Андрей Шкиль в интервью журналу "Країна" рассказал, что продолжает жить во Франции, где получил политическое убежище. Он заявил, что является политическим эмигрантом и выехал из Украины не по своей воле, а под давлением политических преследований и на вопрос, когда он сможет вернуться имеет ответ только государство Украина. Хотя в МВД информацию об угрозе тюремного заключения нардепу из-за протестной акции опровергли, так как дело 10-летней давности уже потеряло свою юридическую силу. Однако Шкиль утверждает, что дела против него до сих пор открыты и преследования продолжаются.

Андрей Шкиль уехал и живет во Франции, Фото: gazeta.ua

По словам экс-нардепа, в Париже он работал (по состоянию на 2021 год) фрилансером в различных сферах и преимущественно консультировал тех, кто хотел инвестироваться в Украине. Также Андрей Шкиль давал комментарии для местной прессы о событиях, происходящих в нашей стране. В политику он возвращаться не планировал.

Андрей Шкиль трижды избирался депутатом в Раду

В декабре 2022 года он дал интервью изданию "Главком", в котором рассказал, что думает о полномасштабном вторжении Российской Федерации. По его словам, главной ошибкой украинских элит было то, что они не считали раньше Россию злом.

Андрей Шкиль отметил, что ликвидация Каддафи, революции в арабских странах, майданы в Украине могли вызвать у Путина страх, что подобный способ смены элит освоят и россияне. Также он высказался, что Минские соглашения были слабым шагом и Украина больше не имеет права такого допускать.

Андрей Шкиль поддерживает Украину за рубежом

На своей странице в Facebook он поддерживает украинскую армию, публикуя сборы на нужды ВСУ. Также он поднимает главные политические темы, касающиеся войны и рассказывает о помощи Франции нашей стране.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас и чем занимается экс-спикер парламента Владимир Литвин. Мы узнали некоторые факты.